Šokující zjištění: Každý čtvrtý mladý Čech tápe v základech financí. Jak jste na tom vy?

30. 5. 2025 – 10:22 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Průzkum odhalil nepříjemnou pravdu – mladí lidé se ve světě peněz často neorientují. Chybí jim nejen informace o investicích a daních, ale někteří dokonce nerozeznají běžný účet od spořicího. Školy podle nich selhávají.

Učebnicově nepřipravení na reálný život

Více než čtvrtina mladých Čechů ve věku 15 až 25 let se necítí finančně připravená na život. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Nadace České spořitelny a agentury Ipsos. Nejvíce tápou ti pod dvacet let – celá třetina z nich přiznává, že si s financemi neví rady. U starších mladých mezi dvaceti a pětadvaceti je situace o něco lepší, ale i tak téměř pětina z nich přiznává, že v oblasti peněz plave.

Autoři průzkumu upozorňují, že finanční gramotnost často přichází až s první výplatou. „Mladí se to učí za pochodu. Dokud nemají vlastní příjem, nemají ani motivaci se ve světě financí orientovat,“ říká Tereza Horáková z agentury Ipsos.

Školy selhávají, studenti volají po změně

Kritika míří i na české školy. Podle průzkumu si až 76 % mladých myslí, že školy nepřipravují studenty na reálné hospodaření s penězi. A není to jen o výpočtech. Chybí praktické návody, jak si vést osobní rozpočet, jak spořit nebo investovat. Polovina dotázaných by uvítala praktičtější přístup k výuce financí.

Mnozí se pak musí dovzdělávat sami. „Věděla jsem, že spořicí účet existuje, ale myslela jsem si, že ho mám automaticky k běžnému účtu,“ přiznává dvaadvacetiletá studentka Eva. Není sama – pětina mladých nerozezná běžný účet od spořicího, a čtvrtina se dokonce domnívá, že na spořicí účet lze získat státní podporu.

Holky se podceňují, kluci machrují

Zajímavé rozdíly se ukázaly i mezi pohlavími. Mladí muži si v testu finančních pojmů vedli mírně lépe než jejich vrstevnice, ale hlavní rozdíl byl v sebevědomí. Jen 12 % dívek věří, že se ve financích vyzná – přestože jejich výsledky byly dvakrát lepší. „Téma peněz je tradičně bližší mužům, často je to pro ně i společenské téma, zatímco dívky se podceňují,“ vysvětluje Horáková.

Překážkou je i to, že učitelé se mnohdy sami v oblasti investic nebo daní necítí jistě. „Finanční gramotnost je sice ve výuce přes dvacet let, ale stále se jí nevěnuje tolik prostoru, kolik by bylo třeba,“ říká Alena Opletalová z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. A právě složitější témata, jako jsou daně, investice nebo inflace, bývají ve školách nejčastěji opomíjená.

Jedno je jisté – bez posílení výuky finanční gramotnosti budou další generace opakovat stejné chyby. A za ty se v dospělosti platí. Doslova.