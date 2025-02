Sněmovna zahájila čtvrtý pokus o schválení růstu poplatků pro televizi a rozhlas

Sněmovna zahájila čtvrtý pokus o schválení sporné vládní novely o zvyšování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, kterému znovu bránila opozice obstrukčními projevy.

Koalice kvůli nim svolala mimořádnou schůzi, poslanci se ale dopoledne nedostali ke schvalování jejího programu, podobně jako minulý týden. Svého přednostního řečnického práva se opět rozhodli využít opoziční předáci v čele s předsedou ANO Andrejem Babišem. K hlasování se poslanci zřejmě dostanou nejdříve v pátek.

"Co tady projednáváme, je sprostá korupce České televize touhle vládou," prohlásil šéf ANO. Pokud se ANO vrátí do vlády, jako jeden z prvních zákonů podle Babiše prosadí spojení České televize a Českého rozhlasu a úspory. "Česká televize a Český rozhlas jsou nenasytní, stále chtějí víc a víc," obvinil Babiš obě veřejnoprávní média. Podle něj mají lidé "platit více za něco, co většina z nich ani nevyužívá a ani nechce".

Předseda ANO sice slíbil, že jeho cílem "není dneska zdržovat", přesto jeho vystoupení trvalo zhruba 70 minut. Podobně jako v předchozích projevech svou kritiku rozšířil na vládu, koalici i fungování Evropské unie. Pochvalně se naopak vyjadřoval o krocích amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Trump jede jako motorová pila a Evropa čumí a stále řeší Ukrajinu," uvedl.

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob v úvodu jednání poznamenal, že podle informací od zástupců opozice měl před schválením programu mimořádné schůze vystoupit za ANO stručně Babiš a za SPD nikdo. Do debaty se ovšem přihlásili předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, její protějšek z SPD Radim Fiala, předseda tohoto hnutí Tomio Okamura i předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Schillerová uvedla, že poplatková novela je nastavena tak, že směřuje proti principům řádné správy veřejných financí, Zdůvodňovala to tím, že novela má zavést automatické zvyšování poplatků podle míry inflace. Vláda podle ní zavádí nesmyslný daňový precedens jen proto, aby se udržela u moci. Připomněla, že ministr financí Zbyněk Stanjura je šéfem volební kampaně koalice Spolu.

Okamura kritizoval to, že opozice má v České televizi menší prostor než koalice. Podle něj přitom většina poplatníků nejsou voliči vládních stran. Zopakoval, že po zářijových sněmovních volbách se jeho hnutí podobně jako ANO pokusí televizní a rozhlasový poplatek zrušit a obě veřejnoprávní média zestátnit. Poukazoval například na to, že v 17 z 27 členských státu EU takové poplatky nejsou. "Jdete úplně opačným trendem," vzkázal Okamura koalici, která chce podle něho nasypat další miliardy do "veřejnoprávní černé díry".

Vládní novela má kvůli inflaci zvýšit poplatek pro veřejnoprávní televizi o 15 korun na 150 korun měsíčně a pro rozhlas o deset korun na 55 korun za měsíc. Poplatek se má nově vztahovat na zařízení schopná přijímat vysílání prostřednictvím internetu. Zachován ale bude princip jedné platby za domácnost. Zákony může Sněmovna schvalovat jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00.