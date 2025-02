Drama mezi Patrasovou a Slováčkem pokračuje. Dáda nařkla manžela z demence.

U Felixe doma, zdá se, probíhá řádná divočina a bohužel v ní nejspíš opět hraje roli alkohol.

Mezi známým hudebníkem Felixem Slováčkem a někdejší královnou dětských srdcí Dádou Patrasovou to zase vře. Dáda z neznámého důvodu začala někdy okolo půlnoci posílat podivné SMS zprávy redaktorovi eXtra.cz a manžel k tomu měl jasné vysvětlení: „To znamená, že když vám psala, tak byla úplně ožralá. Zrovna dneska byla ráno úplně namol,“ prohlásil v ostrém kontrastu s tím, co se snažil tvrdit ještě před několika dny, kdy se dušoval, že se Dáda odrazila ode dna a je zcela střízlivá.

Dáda si podobné průpovídky nechtěla nechat líbit a kontrovala pořádně divokou vlastní verzí událostí: „Je to jeho problém, nikoli můj. Já žádný problém nemám. Vymýšlí si to, samozřejmě. Proč to dělá? Myslím, že to je už demence. Jsou tam nějaké posuny v mozku. Nechápu to,“ sdělila redakci deníku Expres. "Ubližuje to nejenom mně, ale také našim dětem. Hlavně Aničce,“



Připomeňme, že právě kvůli těmto "smyšleným" událostem Dáda také mimochodem nedorazila na domluvené natáčení s Alešem Cibulkou, kdy ji místo toho museli tahat v nelichotivém stavu z nedaleké vietnamské restaurace, což pro eXtra.cz potvrdila i řada svědků.