29. 8. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Smutek slavné moderátorky: Syn už s ní nechce bydlet, stěhuje se k prarodičům
zdroj: Profimedia.cz
Čerstvě plnoletý mládenec nastartoval životní změny.

Je mu sice osmnáct sotva dva měsíce, ale už dělá vlny. Syn oblíbené moderátorky Terezy Kostkové, Antoník Kracik, se stěhuje.

Rozdílnými jmény se nenechte zmást: Tereza měla Antonína s bývalým manželem Petrem Kracikem, s nímž se rozvedla v roce 2016. Strávili spolu devět let.

„Toník si přeje bydlet s námi u nás,“ uvedl slavný dědeček Petr Kostka.

Proč chce okamžitě po dosažení plnoletosti zmizet od matky, už Antonín ani dědeček neupřesnili, mohli bychom tak pouze spekulovat.

O čem se ale dohadovat nemusíme, je skutečnost, že se prarodiče chystají vnuka přivítat s otevřenou náručí a už mu budují vlastní místnost ve fantasticky umístěném bytě kousíček od náměstí Republiky a Řásnovky.

 „Je s tím dost práce a starostí. Tak jen doufáme, že si to vnuk zase po čase nerozmyslí...,“ zamyslel se Petr.

Někdo by mu možná mohl něžně naznačit, že pravděpodobnost, že čerstvě plnoletý mladík opravdu nebude chtít navždy zůstat u dědečka a naopak se bude chtít osamostatnit nebo třeba usadit s novou přítelkyní, není úplně malá.

