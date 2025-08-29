Dcera slavné herečky tančí u tyče: "Baví mě to, nevidím na tom nic špatného." Co na to maminka?
29. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | BS
Je to samozřejmě čistě její věc, ale maminka pravděpodobně úplně nadšená není.
Oblíbená herečka Ivana Jirešová má doma docela solidní divočinu. Nejspíš si vzpomenete na panickou hrůzu, když se její dcera Sofie Höppnerová před třemi měsíci ztratila neznámo kam.
„Moje sestra je pohřešovaná! Kdyby ji někdo z vás viděl, kontaktujte mě, prosím,“ psala tehdy na sociálních sítích její sestra.
Děsivá epizoda měla naštěstí jen krátkého trvání: Sofie se vzápětí našla a nic jí nebylo.
Pro magazín Super nyní Sofie prozradila, co se vlastně dělo: „Já jsem odešla z Komety, což je psychiatrické zařízení, které mi hrozně pomohlo. A odešla jsem, aniž bych o sobě dávala vědět. Podle mě na tom není nic špatného, protože je mi dvacet a nemusím dávat všem vědět, co dělám každou hodinu,“ uvedla.
Jakmile ale zjistila, že se po ní pátrá, hned se ozvala, aby všechny uklidnila.
Na psychiatrii prý strávila asi čtvrtrok a léčba rozhodně pomohla. Nyní se ale věnuje poněkud jiné terapii, se kterou prý maminka zrovna dvakrát nesouhlasí.
„Momentálně pracuju v Darlingu a baví mě to. Mám ráda lidi, ráda poznávám nové lidi. Nevidím na tom nic špatného,“ zmínila nevinně největší pražský kabaret.
A kdyby snad ještě někdo pochyboval, co v kabaretu dělá: „Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná,“ dodala.