Služební psi a koně v Polsku roky oddaně slouží, v penzi jsou však státu ukradení

Zachraňují životy, odhalují zločince a pomáhají při pátrání po pohřešovaných osobách. Když však nadejde čas jejich odchodu do důchodu, je polským úřadům osud služebních psů a koní lhostejný. Zvířata stát rozdá a víc se o ně nestará. Ty tak končí v mnohdy pro ně nevhodných podmínkách.

Když přijde čas na důchod, státní péče o psy a koně sloužící u polské policie, pohraničníků a hasičů končí. Proto nyní polské ministerstvo vnitra navrhlo nový zákon, který by těmto služebním zvířatům poskytl oficiální status a finance na jejich důchod, aby bylo možné pokrývat často vysoké veterinární výdaje za péči o ně.

Ministr vnitra Mariusz Kamiński označil tento návrh za „morální závazek“, který by se měl dočkat jednomyslné podpory, až bude v letošním roce předložen parlamentu ke schválení. „Díky služebním zvířatům byl zachráněn více než jeden lidský život a dopaden více než jeden nebezpečný zločinec,“ prohlásil Kamiński.

Nový zákon se bude týkat zhruba 1200 psů a více než 60 koní, kteří v současnosti v Polsku slouží. Každý rok z nich odchází do výslužby asi deset procent. Většina psů je plemene německého nebo belgického ovčáka.

Přednostní právo psovodů na adopci

Psovod varšavského policejního psa Orbita Pawel Kuchnio řekl, že psi ve výslužbě prakticky vždy vyžadují nákladnou veterinární péči kvůli takovým potížím, jako jsou příliš namáhané klouby na zadních nohou. Peníze na důchod by "rozhodně představovaly velkou pomoc a všechno by usnadnily", dodal.

Zákon by měl také potvrdit nepsané pravidlo, že psovodi mají přednostní právo na adopci svého služebního psa, než bude nabídnut širší veřejnosti. Padesátiletý policista ve výslužbě Slawomir Walkowiak uvedl, že pravidelné státní platby by usnadnily placení účtů, které dosahují tisíců zlotých měsíčně. Walkowiak se stará o vysloužilé služební psy a koně v jediném polském specializovaném útulku nazvaném "Koutek veteránů".

Na soukromé farmě nedaleko města Gierlatowo, která slouží jako útulek, má nyní deset psů a pět bývalých policejních koní ve speciálním padoku. Nejstarší z koní je Hipol, kterému táhne na třicítku a je skoro slepý. V běžné stáji by podle Walkowiaka neměl šanci přežít.

Zaslouží si lepší důchod

Walkowiak dodal, že mnoho služebních psů po odchodu do důchodu dostává nevhodné úkoly, protože si lidé myslí, že budou dobrými hlídači na farmách a v domech - ale tak tomu vždy není. „Pes si může vzpomenout, že ho cvičili, aby kousal, a pokouše je. A když ho nechají samotného doma, může jim zničit pohovku, protože potřebuje mít co hryzat,“ dodal.

Ve Varšavě jezdí policista Dariusz Malkowski na služebním koni. Jeho černému valachovi Rywalovi je 13 let. Pokud by si ho chtěl nechat i po jeho odchodu do koňského důchodu, musel by platit zhruba 2500 zlotých (asi 14 tisíc Kč) měsíčně za ustájení; průměrný nezdaněný měsíční plat v Polsku je 5500 zlotých.

Společně s Malkowským jezdí na hlídku seržantka Katarzyna Kuczyńská na svém 13letém koni Romeovi II, který slyší na jméno Romek - a Kuczyńskou pozná po hlase. „Tato zvířata pracovala pro stát, odváděla velmi dobrou práci, a tak by měla mít nárok na zdravotní péči a odpovídající důchod - v případě koní na zelených pastvinách,“ dodala.