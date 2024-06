Slovenský prezident Pellegrini dorazil do Prahy na svou první zahraniční návštěvu

Slovenský prezident Peter Pellegrini včera na svou první zahraniční návštěvu po nástupu do funkce tradičně dorazil do České republiky. Dopoledne ho na Pražském hradě přijme jeho český protějšek Petr Pavel, jednat budou kromě aktuální politické situace i o vztazích obou sousedních států. Pellegrini se v Praze sejde i s dalšími ústavními činiteli. Čeští politici chtějí s Pellegrinim v co největší míře navázat na úroveň vztahů s předešlou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Návštěva má potvrdit výjimečně blízké česko-slovenské vztahy, které podle nich nemůže změnit ani současný nesoulad například ve vztahu vůči Ukrajině.

Slovenský prezident, který se ujal funkce v polovině června, po příjezdu do Prahy nejprve uctí památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Posléze jej na Hradě přivítá Pavel. Krátce před polednem prezidenti jednání zhodnotí na tiskové konferenci. Odpoledne se pak Pellegrini sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS), se šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V programu má i schůzku s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který ho podpořil v kampani a v Bratislavě se zúčastnil jeho nedávné inaugurace, stejně jako expremiér a bratislavský rodák Andrej Babiš (ANO). Český kabinet letos v březnu pozastavil mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině, která se už déle než dva roky brání ruské vojenské invazi. Obnovení mezivládních konzultací se slovenským kabinetem není podle Fialy na pořadu dne. I kvůli zdravotnímu stavu premiéra Roberta Fica by byly takové úvahy předčasné, řekl v úterý Fiala.