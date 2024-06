Přejeme si, aby od nás zákazníci odjížděli s nezapomenutelným zážitkem

Začátkem června na exitu 35 dálnice D11 otevřel nový autosalon Louda Auto+ Poděbrady, který je svou rozlohou a množstvím převáděcích, zánovních a ojetých aut největší v Evropě. Na tuto ojedinělou stavbu, její benefity a vůbec na ojetá auta jsme se zeptali Roberta Imlinga, ředitele divize pro ojeté vozy Louda Auto. Protože kdo jiný by se měl v daném oboru vyznat lépe než vrcholový manažer společnosti, která patří k nejvýznamnějším prodejcům nových vozů ŠKODA a HYUNDAI v Česku, autorizovaným dealerům dalších deseti značek nových vozů a největším prodejcům zánovních vozů v ČR.

K sedmi pobočkám Louda Auto+ nově přibyl také autosalon v Poděbradech. Čím je specifický?

Spuštěním Louda Auto+ Poděbrady otevíráme zcela nový segment prodeje ojetých vozů. Kvalita prodejního prostoru a komfort nákupu nemá v Česku, ba dokonce ani v Evropě konkurenci. Na kryté a klimatizované ploše 40 tisíc m2 (tedy o velikosti šesti fotbalových hřišť) je k dispozici až 3 000 předváděcích, zánovních a ojetých vozů všech cenových úrovní. A dokonce dvě třetiny z nich jsou mladá auta do 3 let věku. To je unikátní už samo o sobě.

Zmínil jste i vysokou úroveň komfortu. Je to tedy další klíčová vlastnost, kterou se odlišujete od ostatních?

Ano, přesně tak. Nový prostor je unikátní nejen svou rozlohou, ale i množstvím služeb, které zde nabízíme. Auta jako taková najdete u každého prodejce podobná, liší se stářím, výbavou, nájezdem, barvou a cenou. Proto když jsme přemýšleli, jak se od konkurence opravdu odlišit, vsadili jsme na inovativní pojetí servisu. Naší výhodou je tak velká míra návazných služeb, férovost, transparentnost a přístup k zákazníkům.

Co mohu od návštěvy salonu očekávat?

Úroveň prodeje a celkový komfort by měly být podobné jako u koupě nového vozu. Auta si můžete pohodlně prohlížet v klimatizovaných prostorech, za každého počasí a v jakoukoliv denní dobu. Auta na místě nachystáme vždy v tom nejlepším možném stavu. Naším přáním je, aby zákazníci kromě auta odjížděli i s dobrým zážitkem.

K tomu jistě napomůže i široká nabídka doprovodných služeb. Můžete nám je více představit?

Důležitou součástí nového autosalonu v Poděbradech je finanční sekce, kde vám zajistíme kompletní financování, od leasingu až po další finanční produkty. Ale tím rozhodně nekončíme. Můžete si u nás sjednat i různé druhy pojištění vozidel nebo si přes nás nechat zajistit přepis vozidla na dopravním inspektorátu.

A co třeba služby spíše technického rázu?

I na ty jsme mysleli. V objektu najdete například autoservis. Bude sloužit nejen zákazníkům, ale i pro naše interní účely. Abychom si byli jistí, že nabízíme opravdu kvalitní vozy v dobrém technickém stavu, projde kontrolou v našem autoservisu každé auto, které budeme nabízet k nákupu. V nabídce doplňkových služeb nemůže chybět ani „beauty salon“ pro vozy přijaté do prodeje, jak s nadsázkou přezdívám myčce exteriérů a čištění interiérů. Troufám si tvrdit, že díky tomu budou auta téměř k nerozeznání od nových, což ještě více umocní váš zážitek z času, který strávíte u nás v autosalonu.

Zmínil jste, že v budově bude přes 3 000 aut. Jak si najdu to své?

Samozřejmě jsme nechtěli, abychom měli autosalon plný bloudících zákazníků. Proto jsme vymysleli přehledný systém, jak se u nás snadno vyznáte. Hned u vstupu si na recepci vyzvednete tablet, který vás bude provázet celou budovou. Ukáže vám, kde se co nachází, snadno vás zavede i ke konkrétnímu autu, které si chcete prohlédnout. Z tabletu se také dozvíte veškeré dostupné informace o vystaveném vozidle. A pokud budete chtít kontaktovat prodejce, přivoláte si ho opět pomocí tabletu. Jinak si auta budete moci procházet v soukromí a ve svém tempu. Nechtěli jsme, aby zákazníci měli neustále za zády prodejce, který by je třeba mohl znervózňovat. Auta si poté můžetev tabletové aplikaci „zaparkovat“ do garáže a následně se rozhodnout, se kterým odjedete domů. Víme, že koupě nového vozu je důležité rozhodnutí, které chce svůj čas. Proto si můžete v klidu popřemýšlet třeba v našem Bistru+ u dobrého jídla a pití nebo pod Masarykovou lípou, kterou najdete přímo před autosalonem.

Mysleli jste při plánování nového autosalonu i na malé návštěvníky? Spousta rodičů je určitě vezme na návštěvu s sebou.

Samozřejmě. Pro mnoho dětí je návštěva autosalonu velkým zážitkem. Ale aby si rodiče mohli v klidu vybrat svůj příští vůz, přichystali jsme pro jejich ratolesti v našem Bistru+ dětský koutek, kde se v mezičase zabaví. Určitě jim v tom pomůže i unikátní výstava autíček Matchbox, která čítá přes 4 000 méně či více raritních kousků těchto ikonických zmenšenin automodelů. Tuto unikátní sbírku máme zapůjčenou od Petra Šrůty, který ji kompletuje už přes 50 let.

Hodně jsme se zabývali tím, co všechno najdeme uvnitř. Ale budova je unikátní i svým vzhledem.

Jedná se provozně o zcela nový typ stavby, pro české prostředí dosud nevídaný. Asi největší výzvou, před kterou naši projektanti stáli, bylo, jak propojit funkcionalitu budovy s příjemným a atraktivním prostředím pro zákazníka. Zároveň jsme si přáli, aby stavba byla napojená na okolní prostředí. Na jedné straně na okolní přírodu, což zabezpečíme hojnou výsadbou zeleně v exteriéru budovy, a z druhé strany na nedalekou dálnici. Budova je tak vystavena v měřítku k dálnici, jež vytváří zajímavý prvek pohybu za okny, který krásně kontrastuje se staticky vystavenými auty.

Postavili jste unikátní budovu, která si zakládá na fyzické přítomnosti klientů, a to v době, která přeje spíše online nákupům. Nebojíte se, že bude mít tento trend na váš nový prostor negativní dopad?

Je pravda, že digitalizace ovlivňuje i prodeje automobilů. V dnešní době je naprosto nezbytné mít inzerci ve vysoké kvalitě, s interaktivními prvky, videoobsahem – musíte bavit a být inovativní. Jsou lidé, kteří jsou ochotni si koupit auto přes mobil, třeba v tramvaji cestou do práce. Je důležité se na tento trend nastavit. Ale neznamená to, že by opadl zájem o koupi auta na místě. Většina lidí si dnes auto sice vybírá prostřednictvím počítače, ale zvolené auto si i tak chtějí osahat. Sednout si do něj, nacítit ho, vidět ho offline. Věřím, že oba tyto světy budou mít v budoucnosti vedle sebe své místo.

Možná to bude znít banálně: ale proč by si měl někdo koupit ojeté auto?

Hlavním důvodem je cena, která je u ojetého auta příznivější. Mladá auta do tří let věku, která u nás v Poděbradech najdete v drtivé většině, jsou navíc prověřená. Víme, že u nich vše funguje a neobsahují výrobní vady. Navíc, ceny nových aut neustále rostou, donedávna to bylo kvůli inflaci, ale během posledních krizových období, kterými jsme si prošli, ceny stoupaly ještě rychleji. Koupě nového auta už je drahá například i pro firmy. A právě u nich za poslední období velmi vzrostla obliba prověřených ojetých vozů. V neposlední řadě je dalším důležitým faktorem skutečnost, že ojetá auta jsou k dispozici hned.

Ovlivní prodeje aut i elektromobilita?

Do prodejů určitě bude promlouvat, ačkoliv jsou ceny stále poměrně vysoké. Ale i samy automobilky se snaží přicházet s elektroauty s příznivější cenou. A díky dotacím na podporu elektromobility se pak můžete dostat na ještě zajímavější částku. V novém autosalonu Louda Auto+ Poděbrady zaujímají elektroauta významné místo. Najdete zde více než 25 předváděcích modelů na elektrický pohon různých značek. Samozřejmě si je na místě můžete vyzkoušet. Chceme našim zákazníkům ukázat, že se elektromobility nemusejí bát. Jak říká Pavel Louda, majitel LOUDA holding a Louda Auto+, elektroauta jsou poměrně hodně návyková.

Můžu se zastavit, když pojedu kolem? Jen tak se podívat na vaši nabídku, i když v daný moment nové auto nepotřebuji?

Rozhodně ano. Nikdy nevíte, jestli vás nějaké auto neosloví. Můžete si vybrat a rovnou na místě vyměnit svůj stávající vůz za jiný, který bude lépe vyhovovat vašim aktuálním potřebám. Vše potřebné u nás vyřídíte během několika hodin, včetně financování, pojištění a přepisu vozidla. Nicméně, samozřejmě nás můžete navštívit i bez spontánního nákupu. Dobijete třeba svůj elektromobil na jednom ze 6 nabíjecích míst. Ale rozhodně doporučuji zastavit se v našem Bistru+, kde se najíte lépe než ve většině občerstvení na dálnici, zatímco děti necháte vyřádit v dětském koutku.