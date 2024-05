Slovenský parlament schválil zákon o jednodušším odstřelu problémových medvědů

Slovenská sněmovna dnes schválila zákon, od kterého si vláda po opakovaných střetech medvědů s lidmi slibuje zjednodušení odstřelu problémových šelem. Ty jsou v zemi chráněné. Předlohu při hlasování podpořili vládní poslanci i část opozice, která ale neuspěla s vlastními návrhy na úpravu zákona.

Pokud zákon podepíše prezidentka Zuzana Čaputová, výjimka z ochrany medvědů se bude vztahovat na případy, že výskyt těchto šelem bude ohrožovat život, zdraví či majetek lidí nebo úrodu a hospodářská zvířata. V dotčené lokalitě by pak měla být vyhlášena mimořádná situace. Úřady následně budou moci jednodušeji vydat povolení k likvidaci medvědů.

Z předlohy vypadlo ustanovení, že se volnější pravidla budou vztahovat nejen na medvědy, ale i jiné šelmy, které jsou rovněž chráněné, jako například vlky. Naopak k vyhlášení mimořádné situace nebude potřeba vypracovat analýzu, že medvěd v některé z lokalit představuje riziko.

"Dokázali jsme vyřešit velký právní problém, který bránil odstřelům medvěda i v případech, že ještě nedošlo k útoku na člověka. Už nebudeme mít povinnost reagovat dodatečně, ale odstřely se budou dělat v zájmu ochrany života, zdraví a majetku občanů preventivně a v předstihu," uvedl ministr životního prostředí Tomáš Taraba po hlasování sněmovny.

Dříve ministr řekl, že by chtěl dosáhnout snížení ochrany medvědů. K tomu ale Bratislava podle něj potřebuje souhlas Evropské komise. Chce také nové sčítání medvědů. Dřívější studii ochranářů a vědců z českých univerzit, podle které medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat, zpochybnili někteří představitelé nynější slovenské vládní koalice. Ti tvrdí, že medvědi v zemi jsou přemnožení.

Střety lidí s medvědy na Slovensku nejsou ojedinělé. Značnou pozornost veřejnosti a politiků vyvolal případ z letošního března, kdy medvěd zranil několik lidí v obydlené části města Liptovský Mikuláš na severu země.

Původně chtěla vláda umožnit plošný odstřel medvědů v případě jejich pohybu u obydlí a v blízkém okolí měst a obcí, a to formou ústavního zákona. Opozice, jejíž hlasy by byly potřebné ke schválení této předlohy, ale upozornila, že takový postup by nebyl v souladu s právem Evropské unie. Podle ní unijní právo nyní umožňuje odstřel jen prokazatelně problémových jedinců. Následně kabinet schválil nový návrh zákona ohledně likvidace problémových šelem.