Slavia dvakrát inkasovala z penalty a v Lize mistrů podlehla Tottenhamu 0:3
10. 12. 2025 – 1:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté pražské Slavie v 6. kole Ligy mistrů prohráli 0:3 na hřišti favorizovaného Tottenhamu a výrazně se jim vzdálila šance na postup do vyřazovací fáze.
Poslední vítězové Evropské ligy se ujali vedení v 26. minutě po vlastním gólu Davida Zimy. Krátce po změně stran zvýšil z penalty Mohammed Kudus a stejným způsobem přidal pojistku v 79. minutě Xavi Simons. Pouze z lavičky přihlížel utkání proti svému bývalému klubu český brankář londýnského celku Antonín Kinský.
Úřadující čeští šampioni čekají v pohárech 13 zápasů na vítězství, v hlavní fázi Ligy mistrů dokonce již 17 utkání. V neúplné tabulce 36 mužstev jsou na 32. místě se třemi body za remízy. Tottenham je s 11 body devátý. Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále.
V dalším kole Slavia přivítá slavnou Barcelonu až 21. ledna, hlavní fázi zakončí o týden později na Kypru proti Pafosu. Poslední naděje na postup udrží jen dvěma, ideálně vyššími výhrami. "Je to trochu paradox. Výsledek 0:3, jako bychom prohráli kontumačně, ale na hřišti jsme byli cítit. Je škoda, že v takovém zápase nedáme gól. Myslím, že my si dnes vezeme míň, než jsme si zasloužili," řekl stanici Nova Sport trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Kouč Pražanů překvapivě nasadil do základní sestavy čtyři čistokrevné stopery, Chaloupek měl za úkol hrát na pozici defenzivního záložníka a hlídat nizozemského reprezentanta Simonse. Na hrotu útoku dostal v Lize mistrů šanci poprvé od začátku Chytil na úkor Chorého, jehož v posledních dnech trápila viróza.
Slavia hrála s Tottenhamem od začátku otevřenou partii a první poločas nabídl atraktivní podívanou. Už po 37 sekundách Odobert našel před bránou Richarlisona a Staněk jeho zakončení takřka zázračně vyrazil paží. Brankář Pražanů si poradil i v 11. minutě proti Kudusově střele z úhlu stejně jako o chvíli později při další příležitosti Richarlisona. "Zákroků bylo dost. Hned ten první byl dobrý, že jsem se dostal do zápasu po 40 sekundách," podotkl Staněk.
Po čtvrthodině poprvé zahrozili hosté, Provodova rána z 20 metrů protáhla domácího gólmana Vicaria. Slavia v úvodním dějství přestřílela soupeře 6:4, v zakončení ale byla nepřesná, tak jako Sadílek při hlavičce z dobré pozice v pokutovém území.
V 26. minutě se favorit ujal vedení. Porrův rohový kop prodloužil Romero a Zima poslal míč hlavou nešťastně do vlastní sítě. Odpovědět mohl nejaktivnější slávista Sanyang, po jeho ráně zpoza vápna musel Vicario znovu rychle k tyči. "Kohouti" šli do kabin s vedením 1:0 stejně jako při předchozích domácích utkáních v soutěži proti FC Kodaň (4:0) a Villarrealu (1:0).
Na Tottenham Hotspur Stadium si našlo cestu 47 tisíc diváků, kteří zaplnili moderní arénu ze tří čtvrtin. Dlouho byl slyšet hlavně vyprodaný třítisícový sektor fanoušků hostů, domácí publikum ale znovu ožilo ve 48. minutě, když Sanyang ve vápně ostrým skluzem dohrál Porra. K pokutovému kopu se postavil Kudus a střelou doprostřed proměnil.
Po druhém gólu se výrazně změnila atmosféra v hledišti i obraz hry a domácí začali dominovat. Ještě hůř mohlo být pro české mužstvo v 52. minutě, kdy Staněk předvedl další skvělý zákrok proti Odobertově křižné střele. Brankář Slavie se blýskl i o 10 minut později při dvojité šanci Simonse se Sarrem.
Tottenham si zbytek utkání pohlídal a prodloužil domácí sérii neporazitelnosti v evropských pohárech na 23 duelů. V 70. minutě zahrozil Sadílek, jeho slabou střelu Vicario chytil. "Některé pasáže od nás byly velice dobré, ale hraje se to na góly. Jeden gól vlastní, dva góly z penalty. Udělali jsme nějaké chyby, za které jsme zaplatili," litoval Trpišovský.
Lídr české nejvyšší soutěže nakonec prohrál 0:3 stejně jako v Miláně s Interem a doma s Arsenalem. Simons vybojoval na faulujícím Ogbuovi penaltu, kterou sám proměnil, i když si Staněk na míč sáhl. V 85. minutě mohl zaznamenat čestný úspěch Zafeiris, osamocený na zadní tyči netrefil míč čistě.
Slavia prohrála čtvrtý z pěti vzájemných zápasů, Tottenham v soutěžích UEFA zatím nezdolala. V pohárech utrpěla pátou venkovní porážku z posledních šesti utkání, během této série navíc neskórovala.