Skauti nevymřeli: V Česku jich je téměř 65 tisíc

Současná generace dětí vyrůstá v online světě. Neví, jaké to je existovat bez mobilních telefonů a neustálého připojení k internetu. Řadu věcí, které fungovaly dříve, už neznají. Skauting však žije dál.

Skautování během sta let své existence ovlivnilo životy milionů lidí po celém světě. Do skautu chodil kdekdo: Od Nelsona Mandely, přes Václava Havla až po Eva Holubovou. Všechno to přitom začalo jedním letním táborem pro dvacet chlapců ve Velké Británii. S 60 miliony skautek a skautů po celém světě jde dnes o největší globální výchovné hnutí pro děti a mládež.

"Naše pozice je v současné době velmi dobrá, společnost nás vnímá kladně a zájem o skauting je veliký," uvedl v rozhovoru pro Tiscali.cz předseda skautského oddílu z Olomouce Petr Breburda.

Členská základna skautů u nás za posledních deset let narostla o polovinu a letos má už necelých 65 tisíc členů. Napříč celou republikou působí přes dva tisíce skautských oddílů a další zájemci stále přibývají. "Ti, co začali skautovat v devadesátých letech, už mají vlastní děti a chtějí, aby jejich potomci mohli zažít to stejné, co prožili oni," komentuje velký zájem o skauting Breburda. "Zároveň se ve společnosti opět vytvořila poptávka po hodnotách, které skauting reprezentuje a předává, tedy po pravdomluvnosti, pomoci ostatním, čestnosti či slušnosti," doplnil jej Tomáš Khol, vedoucí skautského střediska v Liberci.

Harry Potter místo Vinnetoua

V porevolučních letech byli skauti symbolem změny. Později jim ale vyrostlo mnoho lákavých konkurentů a skauting později získal nálepku starožitnosti. S tou však dokázal bojovat. "Inovovali jsme program a naše tradiční hodnoty začali předávat pomocí atraktivních moderních prostředků. Vinnetoua a Mirka Dušína nahradili Pán prstenů a Harry Potter, vysílačky a počítače vystřídaly morseovku a ke kompasu už používáme i GPS navigaci," uvedl Khol.

Se skautem se dá začít kdykoliv od pěti let, nejvíce dětí ho ale poznává v první nebo druhé třídě. Tradičním vyvrcholením celoroční činnosti jsou skautské letní tábory, kterých se u nás pořádá více než tisíc. "Naše tábory nejsou žádným hlídáním dětí za drahé peníze. Děti zároveň mají důvěru dospělých, díky níž lze realizovat dobrodružnější činnosti než pro děti čerstvě sebrané z ulice" zdůrazňuje Khol.

Skautské tábory vznikají zpravidla na zelené louce. "Tři dny se oháníte nářadím, abyste měli kde spát, jíst a kam chodit na záchod," dodal vedoucí skautů z Liberce. Děti si tábor postaví a podílejí se na jeho chodu, pomáhají s přípravou dřeva či jídla, nakupují, dovážejí pitnou vodu, zapojují se do programu a starají se o noční hlídky. Skauti během svého táboření, které trvá zpravidla dva týdny, obývají typické podsadové stany nebo indiánské týpí.

Hlavním tahákem je celotáborová hra, která často bývá inspirována oblíbenými filmy nebo počítačovými hrami. "Kluci a holky jsou vedení k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině," vyzdvihuje podstatu táborů Breburda.

Spoustu dříve tradičních věcí dnes už známe pouze z vyprávění, dokumentů nebo dobových fotografií. Skaut, který působí ve 216 zemích světa, se ale o svou budoucnost bát nemusí. "Každé dvacáté dítě v tuto chvíli navštěvuje nějaký skautský oddíl a hodně oddílů musí odmítat další zájemce, protože mají naplněnou kapacitu," přiznal skaut z Hané.