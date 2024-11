Situace v Sýrii eskaluje, islamisté zřejmě dobyli Aleppo

V největším pozemním střetu od roku 2020 dál pokračuje rozsáhlý útok islamistů z organizace Haját Tahrír aš-Šám a jejich spojenců proti jednotkám syrské armády a ruských paramilitárních jednotek, které měly bránit jedno z největších syrských měst a bránu k severu země, Aleppo. Po včerejším střetu (psali jsme zde) se odhadovalo, že se povstalci stáhnou zpátky do Idlíbu. Nicméně, podle posledních zpráv nejen, že obsadili celou řadu vesnic kolem Aleppa, ale dokonce obsadili centrum města a někteří pozorovatelé tvrdí, že se obrana zcela zhroutila a obránci město vyklidili.

Jde o velmi důležitý vývoj v celé krizi, protože se nečekalo, že se Tahríru povede tak úspěšná vojenská akce. Kombinovaná ofenziva Tahríru, protureckých jednotek v oblasti a dalších spojeneckých uskupení ze severu Sýrie využila lehké dělostřelectvo, obrněná vozidla, drony a rychlé přesuny. Sýrie sice v tuto chvíli tvrdí, že útok zastavila, nicméně pozorovatelé na místě reportují, že povstalci jsou v centru a prolomili většinu obranných pozic.

Syrian rebel fighter in the palace of the governor of Aleppo. pic.twitter.com/9v2wYCXenL