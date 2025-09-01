Šílené ceny v Kauflandu: Tento leták vám vyrazí dech
1. 9. 2025 – 8:30 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Kauflandu na týden od 3. do 9. září 2025 přináší slevy, které působí skoro jako z jiné planety. Kdo čekal standardní akční nabídku, ten se plete – tentokrát se hraje o pořádné cenové bomby.
Masový útok za babku
Hitem týdne je bez debat vepřové mleté maso XXL za 99,90 Kč. V době, kdy se ceny masa běžně šplhají do závratných výšin, působí tahle částka jako návrat do devadesátek. Kdo si rád dopřeje poctivé karbanátky, boloňskou omáčku nebo plněné papriky, má ideální příležitost zásobit se na víc než jen jeden oběd. Kaufland tímhle krokem posílá jasný vzkaz konkurenci: „Maso patří do košíku každého, i když peněženka pláče.“
Sladká bomba z vinic
Hroznové víno bílé bezsemenné za 26,90 Kč je další úlovek, který se vymyká běžné logice cen. Zdravá svačina, ideální do krabičky pro děti i k večerní skleničce vína, a hlavně – za méně než třicetikorunu. Málokterý zákazník projde kolem bez toho, aby si aspoň kilo nepřihodil.
A když už je řeč o vínu, nelze přehlédnout Bag-in-Box Riesling MAYBACH 3 l za 179,90 Kč. Milovníci klasického německého bílého si přijdou na své – ať už se chystají na rodinnou oslavu, nebo jen na pohodový večer na balkoně. Tři litry za necelé dvě stovky? To zní skoro neuvěřitelně.
Domácí jistoty a mlsné pokušení
Praktický rozměr slev přináší i hygienická klasika – toaletní papír Zewa za 64,90 Kč. Některé věci prostě potřebujete mít doma vždycky a Kaufland to ví. Proto přihazují i tuhle základní položku, aby zákazníci odcházeli s pocitem, že ušetřili i tam, kde se šetřit zdánlivě nedá.
A na závěr něco pro děti i dospělé mlsouny: bramborový snack Pom-Bär za 34,90 Kč. Malá, křupavá radost, která se hodí k televizi i do svačinové tašky. Tahle slevová položka je jasným důkazem, že v Kauflandu myslí nejen na velké nákupy, ale i na drobná potěšení.
Recepty z akčních hitů
Zlevněné suroviny nejsou jen do spíže, ale rovnou do hrnce. Vepřové mleté maso se nabízí k rychlé boloňské omáčce, hrozny se hodí do lehkého salátu s balkánským sýrem a sklenka rieslingu dokonale doplní nedělní pečínku. Kombinace akčních produktů tak v sobě skrývá nejen úsporu, ale i inspiraci k pestrému jídelníčku. Kdo má rád experimenty, může spojit sladké hrozny s masem a vytvořit netradiční chuťový kontrast.
Bitva o zákazníka
Nelze přehlédnout, že podobně výhodné akce jsou i reakcí na tvrdý konkurenční boj mezi obchodními řetězci. Kaufland tak vysílá jasný signál: „U nás najdete ceny, které jinde jen těžko.“ A zákazník, který má chuť i potřebu šetřit, si tohle sdělení jistě rád přebere. Čím dravější konkurence, tím větší šance, že se akce budou dál stupňovat – a to je zpráva, která potěší každou domácnost.
Kaufland tentokrát ukázal, že umí překvapit. Slevy na maso, ovoce, víno i základní domácí potřeby přitáhnou každého – od rodin počítajících každou korunu až po jednotlivce, kteří si rádi dopřejí kvalitu za rozumnou cenu. Zkrátka leták, který nelze ignorovat.
Jestli se vyplatí vyrazit od 3. do 9. září na nákup do Kauflandu? Odpověď je jasná: ano. Jen si dejte pozor, ať to váš vozík zvládne.