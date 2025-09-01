Felix Slováček naletěl podvodu: "Kdybych řekl, kolik jsem do toho napumpoval, budu za ještě za většího pitomce"
1. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Snaha o výhodné zhodnocení úspor nedopadla úplně podle představ.
Kamaráda, který ho zlanařil k účasti v pyramidovém investičním schématu, už asi známý saxofonista Felix Slováček v největší lásce nemá.
Celá věc se totiž nepříliš překvapivě ukázala jako podvod a po penězích se slehla zem.
Zpravodajský server Novinky uvádí, že o finance v podvodném investičním plánu firmy Glocin přišly tisíce lidí, mezi nimi i známé osobnosti: Krom Slováčka třeba prý také slavná rychlobruslařka Martina Sáblíková či sportovní střelec a zlatý olympionik David Kostelecký.
Firma tvrdila, že peníze zhodnocuje investicemi, ve skutečnosti se ale jednalo o systém letadlo: Účastníci opravdu chvíli dostávali smyšlené výnosy, jenže se nejednalo o výdělek z investic, ale prostě peníze od čerstvě příchozích nových členů.
Ty ale nakonec postupně začaly docházet a co zbylo, rozkradli organizátoři celého systému. Firma teď podle všeho dluží docela neskutečné 4,5 miliardy korun téměř sedmi tisícům klientů.
Šance, že peníze někdo z nich někdy uvidí, je nicméně mizivá. Organizátoři totiž prostředky včas odklonili, zmizeli a zametli stopy.
„Tu investici mi doporučil jeden můj známý, který byl zprostředkovatelem té věci, nabízel to dál. Takže jsem na něj neskutečně naštvaný, že mě do toho zatáhl,“ hlásí Slováček pro eXtra.cz.
Kolik podvodníkům vyplatil, upřímně nechce říct: „Ale se*e mě to neskutečně. Kdybych řekl, kolik jsem do toho napumpoval, před lidmi budu ještě za většího pitomce, který takhle hloupě naletěl,“ rozčiluje se.
Moc optimismu ohledně možnosti, že by se se svými penězi mohl ještě někdy potkat, nemá: „Tihle lidé pořád věří, že to dopadne dobře a ty peníze se objeví. Ale upřímně: já už taky čekám jenom na zázrak,“ uvedl.
Znovu už investovat s největší pravděpodobností nikdy nebude: „Jestli ty peníze odklonili, když jsou tak šikovní a my tak blbí, tak co se dá dělat. Tak to na světě chodí. Kdyby mi ale odteď někdo nabízel možnost zase další investice, tak ho pošlu do pr*ele. Řeknu mu, ať jde do hajzlu,“ hlásí odhodlaně.
„Takové prachy jsem tam vložil jen proto, abych si to zkusil. A holt se to nepovedlo,“ uzavřel.