Nejbohatším Čechem je podle Eura zbrojař Strnad, který sesadil Křetínského
1. 9. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun.
Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni. Euro o tom informovalo ČTK v tiskové zprávě.
Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. "Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů," uvádí Euro. Za skokana roku ho mezi českými miliardáři označil letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.
Naopak Křetínský letos podle Eura zchudl o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují. "Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska," podotýká Euro.
Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Na páté příčce se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard Kč zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.
O 13 miliard korun na 119 miliard Kč si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.
Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.
Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.
Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků podle časopisu Euro:
|Pořadí
|Majetek 2025 (mld. Kč)
|Meziroční změna (mld. Kč)
|Hlavní značky
|Hlavní obor podnikání
|1.
|Michal Strnad
|330
|274
|CSG
|zbrojní průmysl
|2.
|Renáta Kellnerová s rodinou
|315
|*
|PPF
|různé obory
|3.
|Daniel Křetínský
|280
|-110
|EPH, EP Group
|energetika
|4.
|Karel Komárek
|220
|50
|KKCG, Allwyn
|sázky a loterie
|5.
|Patrik Tkáč
|190
|-70
|EPH, J&T
|energetika
|6.
|Radovan Vítek
|119
|-13
|CPI
|nemovitosti
|7.
|Pavel Tykač
|113
|-32
|Sev.en
|energetika
|8.
|Andrej Babiš
|85
|0
|Agrofert
|různé obory
|9.
|Jozef Tkáč
|67
|14
|J&T
|finanční služby
|10.
|Ivan Jakabovič
|57
|12,5
|J&T
|finanční služby
* údaj nelze srovnat, protože loni byl spolumajitelem PPF i Petr Kellner mladší, jehož podíl letos odkoupila Renáta Kellnerová s dcerami
Zdroj: časopis Euro