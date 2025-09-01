Dnes je pondělí 1. září 2025., Svátek má Linda a Samuel
Nejbohatším Čechem je podle Eura zbrojař Strnad, který sesadil Křetínského

1. 9. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun.

Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni. Euro o tom informovalo ČTK v tiskové zprávě.

Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. "Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů," uvádí Euro. Za skokana roku ho mezi českými miliardáři označil letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.

Naopak Křetínský letos podle Eura zchudl o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují. "Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska," podotýká Euro.

Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Na páté příčce se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard Kč zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.

O 13 miliard korun na 119 miliard Kč si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.

Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků podle časopisu Euro:

Pořadí   Majetek 2025 (mld. Kč) Meziroční změna (mld. Kč) Hlavní značky Hlavní obor podnikání
1. Michal Strnad 330 274 CSG zbrojní průmysl
2. Renáta Kellnerová s rodinou 315 * PPF různé obory
3. Daniel Křetínský 280 -110 EPH, EP Group energetika
4. Karel Komárek 220 50 KKCG, Allwyn sázky a loterie
5. Patrik Tkáč 190 -70 EPH, J&T energetika
6. Radovan Vítek 119 -13 CPI nemovitosti
7. Pavel Tykač 113 -32 Sev.en energetika
8. Andrej Babiš 85 0 Agrofert různé obory
9. Jozef Tkáč 67 14 J&T finanční služby
10. Ivan Jakabovič 57 12,5 J&T finanční služby

* údaj nelze srovnat, protože loni byl spolumajitelem PPF i Petr Kellner mladší, jehož podíl letos odkoupila Renáta Kellnerová s dcerami

Zdroj: časopis Euro

Tagy:
Euro Slovensko peníze žebříček lidé hospodářství ČR
Zdroje:
ČTK

