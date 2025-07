Senioři mohou ušetřit desítky procent na brýlích. Stačí udělat tohle...

24. 7. 2025 – 13:43 | Zprávy | Anna Pecena

Zjistěte, jak vám karta Senior Pas může doslova změnit životní styl i kapesní diář – a to při koupi dioptrických brýlí.

Podmanivé tajemství slevy v optikách: nejde jen o módní výstřelek!

Víte, že držitel Senior Pasu (či obdobných seniorsky kartiček) může v mnoha očních optikách získat slevu 10 % na kompletní dioptrické brýle? A nejde jen o průměrnou slečnu za pultem – jde o prověřené slevy, které se vztahují na obruby, skla i montáž! Například v CM OPTIK v Brně nebo Blansku dostanou senioři 10 % slevu na celou zakázku, od výběru módního rámu až po finální nasazení nových skel.

Optiky jako Optik Krouman v Brně, vyloženě zaměřené na seniorskou klientelu, jdou ještě dál a nabízejí 10 % slevu na cokoliv ze sortimentu, od dioptrických modelů po kontaktní čočky a vyšetření zraku zdarma!

Proč to dává smysl? Oční péče jako slavnost, ne zbytečný výdaj

Možná si říkáte, že 10 % je málo, ale pro pravidelný nákup brýlí, které senioři nutně potřebují, se to sčítá. Některé modely kvalitních multifokálních brýlí totiž stojí i přes 5 000 Kč. Sleva znamená reálně stovky korun úspory, a když navíc přihodíte pouzdro či čištění, už si jde reálně namasírovat peněženka.

Program Senior Pas je navíc akceptovaný v desítkách menších i větších optik napříč Českem, od Moravy (Brno, Blansko, Znojmo) po Prahu a kraje. A bonus? Slevy se vztahují i na doplňkové služby: čištění ultrazvukem, seřízení, někdy i exkluzivní sleva na sluneční dioptrické nebo multifokální čočky.

Krok za krokem: jak na 10 % slevu bez zbytečných průtahů

Získejte Senior Pas – cestou přes sociální odbory, město nebo jiné úřady (obvykle zdarma). Zkontrolujte seznam partnerských optik – Senior Pas vás navedou, kde vás uvítají s otevřenou náručí (např. CM OPTIK, Optik Krouman). Objednejte si vyšetření a servis – zjistěte, kdy mají měření zraku zdarma, protože to patří k výhodám. Nakupte brýle – sleva se vztahuje na kompletní brýle: rám, skla, montáž plus příslušenství. Využijte servis – čištění či seřízení často zdarma. Elegantní gesto i pro vaše oči.

Komu se tato hra vyplatí?

každému seniorskému pánovi či dámě, kdo už nevidí tak ostře jako kdysi, ať jasně na delší či bližší vzdálenost

rodinám, kde senior tráví víc času za volantem nebo u obrazovky – investice do očí se tu vrací dvojnásob

těm, kteří nechtějí psychicky přiznat, že budou muset brýle měnit častěji… ale i tak zajdou do optiky

Závěrem: mít Senior Pas a využít ho tam, kde se to na první pohled nečeká, v optice – není jen mazaný trik. Je to kuriózní finančně šetrná revoluce, která se ukrývá za nenápadným heslem: „10 % sleva na dioptrické brýle + servis zdarma“. Nalijte si čistého vína, těch pár stovek ušetřených každý pár let může udělat zásadní rozdíl v peněžence i životní pohodě.