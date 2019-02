Šéf Tesly Musk čelí obvinění z pohrdání soudem

. Bočkovi už propůjčil Řád bílého lva bývalý prezident Václav Klaus v roce 2000. Bývalý stíhací pilot tehdy dostal řád třetí třídy vojenské skupiny. Zeman by zároveň rád Bočka povýšil do hodnosti armádního generála, což je nejvyšší vojenská hodnost.

Za znásilnění a pokus o obzvlášť trýznivou vraždu sousedky poslal soud čtyřiadvacetiletého Jiřího Meindla z Prahy do vězení na 20 let. Napadené vrstevnici, která po útoku trpí posttraumatickou stresovou poruchou a řadou zdravotních problémů, má mladík uhradit zhruba 1,2 milionu korun. Meindl byl za další znásilnění odsouzen už dříve. Dnešní verdikt není pravomocný.

Porucha trakčního vedení mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha hlavní nádraží komplikuje od úterý provoz příměstských vlaků mezi Prahou a Benešovem a Prahou a Vraným nad Vltavou. Omezení se týká linek S8, S88 a S9 a zřejmě potrvá až do 11. března. Vyplývá to z informací na

Indické vojenské letadlo vstoupilo do vzdušného prostoru nad pákistánskou částí Kašmíru. Oznámila to v úterý pákistánská armáda. Indická vláda k tomu podle Reuters uvedla, že její letouny provedly v Pákistánu úder na tábory ozbrojenců. Vztahy mezi Pákistánem a Indií, které se před dvěma týdny vyostřily po útoku v indické části Kašmíru, se nadále zhoršují a přibývají vzájemná odvetná opatření.

Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-un v úterý ráno místního času (v noci na úterý SEČ) přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang. Kim následně vozem odjel do Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Britská premiérka Theresa Mayová dnes podle deníku The Sun navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu, pokud britský parlament v nadcházejících dvou týdnech dohodu neschválí.

Tlak na autoritářského venezuelského vůdce Nicoláse Madura je třeba zesílit, aby se v zemi podařilo co nejdříve nastolit demokracii. Shodli se na tom dnes v Bogotě političtí lídři amerických států, které uznávají za prozatímního prezidenta opozičního předáka Juana Guaidóa. Ten svým spojencům řekl, že tolerance vůči Madurovi by mohla ohrozit stabilitu celého regionu.

Po chladnějším víkendu se dnes znovu oteplilo, na řadě míst republiky převážně v Čechách panovalo jarní počasí. Nejtepleji bylo v Kopistech na Litoměřicku, kde naměřili 17,3 stupně Celsia. Jen o desetinu méně ukázal teploměr ve stanicích Stříbro na Tachovsku a Žatec na Lounsku. ČTK to řekla Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Praze. Rekordy pro dnešní den nicméně přepisovalo jen pět stanic v zemi z přibližně 150, které měří teplotu alespoň 30 let.

