Sdílené kolo si v červnu v Praze přes lítačku půjčilo meziročně více lidí

17. 7. 2025 – 16:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Možnost vypůjčit si pomocí pražské karty na MHD lítačky bezplatně sdílené kolo využilo letos v červnu meziročně více lidí, celkový počet jízd přesáhl 122.

000. Loni v červnu to bylo zhruba 112.000 jízd. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje pražskou MHD. Sdílené kolo si lidé s lítačkou mohou bezplatně vypůjčit až dvakrát denně na 15 minut.

Za letošní červen firma Ropid registruje 122.123 jízd na sdíleném kole. Oproti červnu minulý rok, kdy to bylo 111.885 jízd, je to o zhruba devět procent více. V červnu byl zároveň zaznamenán nejvyšší denní počet výpůjček od spuštění služby, tedy od října 2021, a to 5589 jízd.

Letos v květnu byl naopak zájem o půjčování sdílených kol nižší než loni, podle Drápala kvůli počasí. "Využití této služby je obecně náchylnější na počasí, což právě dokládá případ z letošního poměrně chladného května," sdělil. "Například využití sdílených kol v těch nejmrazivějších měsících roku je cca čtvrtinové oproti nejteplejším měsícům," dodal.

Nyní v polovině července zájem o službu mírně klesl, což souvisí s prázdninami a nižším počtem lidí v metropoli, uvedl Drápal. Mnoho lidí totiž kola využívá na cestu do práce či do školy. Pokles přes léto je však podle něj výrazně menší než u klasické MHD, řekl.

Podle Drápala si lidé nejčastěji kola půjčují na dobu pěti minut. Nejvíce je využívají ve všední dny, nejsilnější jsou podle něj pondělky až středy. Nejčastěji lidé podle Ropidu kola využívají ráno kolem 06:00 a odpoledne kolem 15:00.

Majitelé lítačky, elektronického předplatného kuponu Pražské integrované dopravy (PID), si mohou vypůjčit sdílená kola firem Rekola a Nextbike, a to na 15 minut zdarma až dvakrát denně. Zájemci tak mohou učinit po propojení mobilní aplikace Rekola nebo Nextbike s účtem v aplikaci PID Lítačka. Kolo si mohou půjčit držitelé všech časových kuponů.