Rusové zaútočili na Charkov

(Zprávu rozšiřujeme)

„Zasaženo bylo zdravotnické zařízení, bytové domy a další civilní objekty,“ oznámil místní gubernátor. Oleh Synehubov. „Zasáhli centrální část města Charkov, zdravotnické zařízení, obytné domy, obchody a další veřejná místa,“ upřesnil.

Zásah dostal i hotel Charkov Palace v centru města.

This is Kharkiv Palace Hotel tonight—I’ve stayed here many, many times. It’s frequently filled with journalists and aid workers. Praying for the staff and friends who are often there. Still waiting to hear from some friends. Russia is a terrorist state and must be stopped. pic.twitter.com/Smq0pL7MZU