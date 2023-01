Ruská raketa zasáhla devítipatrový dům. Ukrajinci vyprošťují raněné i mrtvé

Nejméně 12 mrtvých, včetně patnáctileté dívky, a 64 zraněných – to je neúplná bilance sobotního zásahu obytného domu v Dnipru ruskou raketou.

Počet obětí stoupá spolu s tím, jak postupuje prohledávání trosek.

Eternal memory to all whose lives were taken by terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC