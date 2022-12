Češi se složili na nákup systémů protivzdušné obrany pro Ukrajinu

Systémy budou na Ukrajinu poslány během února, sloužit budou například při obraně proti dronům, kterými na Ukrajinu útočí Rusko. V polovině ledna chtějí organizátoři představit sbírku na další zbraně. Už dříve pomocí příspěvků od lidí pořídili tank Tomáš.

Systém Viktor představuje upravené terénní vozidlo Toyota s dvojicí rychlopalných kulometů KPVT. Podle organizátorů sbírky je zbraň schopná účinně bránit strategické i civilní cíle před nálety sebevražedných dronů i před leteckým bombardováním. Zasáhnout může proti středním i velkým dronům, letadlům a vrtulníkům operujícím v nízké výšce, ale v případě potřeby i proti pozemním cílům. Účinný dostřel je přes dva kilometry. „Zbraň je vybavena denním a nočním protiletadlovým zaměřovačem, i zaměřovačem na přímou střelbu na pozemní cíle,“ uvádí web Dárek pro Putina.

Podle organizátorů nyní výrobce čeká na automobily, kulomety už má připraveny. „Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února,“ uvedli na twitteru.

Projekt Dárek pro Putina vyhlásil na začátku května podnikatel Dalibor Dědek. Vybrané peníze jdou na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze a pod záštitou českého ministerstva obrany se za ně podle požadavků ukrajinské armády kupuje u českých výrobců a dodavatelů vojenský materiál.

Je to tam! Přátelé, 90 000 000 korun na 15 mobilních kulometných "dvojčat" na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní (už to víme). Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února (výrobce čeká na ta autíčka, kulomety jsou ready). Co bude...⬇️ pic.twitter.com/p59HxkYO2W