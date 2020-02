ŘSD chce lepší mediální obraz dostavby D1 u Přerova. Zájmy tam má vláda i Agrofert

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

Ředitelství silnic a dálnic si hodlá z veřejných peněz zaplatit PR agenturu, aby ohnula mediální obraz dostavby dálnice D1 u Přerova. Zpráva je to šílená z několika důvodů – najdeme mezi nimi třeba zneužívání veřejných peněz proti zájmům části veřejnosti, nepochopení smyslu správního řízení a jako už tradičně v Česku posledních let i střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který na dostavbu tlačí, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Letos 8. ledna se předseda vlády s tehdy ještě ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem vydal do Olomouckého kraje. Řečeno úřednickým stylem vládní tiskové zprávy zde oba představitelé nejvyšších státních orgánů jednali s vedením kraje o prioritách v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. A vyjádřili nespokojenost s postupem dostavby části D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.

"Chceme stavět a také děláme vše pro to, abychom stavěli. Jsou zde ale organizace, které tomu naopak brání. Teď mluvím hlavně o dostavbě úseku Říkovice – Přerov, kde se to znovu odsouvá. Řeší se to tady už desítky let. Některé instituce, především pak Děti Země, dělají vše pro to, aby se nestavělo. A to, že lidé, kteří bydlí v Přerově, z toho mají peklo, je úplně jasné," uvedl předseda vlády.

Vládní apel má teď konkrétní výsledek. Ředitelství silnici a dálnic vypsalo veřejnou zakázku "D1 0136 Říkovice – Přerov – promoaktivity ve prospěch zahájení stavby". A zveřejnilo ji na profilu zadavatele.

Stručně řečeno: stát, potažmo jeho příspěvková organizace, hledá někoho, kdo mu za veřejné peníze pomůže protlačit zájmy části veřejnosti proti jiné části veřejnosti. Z daní všech, aby bylo jasno.

Proč? Protože to tak úředníci chtějí. Protože dosud nebyli schopni standardním zákonným postupem na povolení dosáhnout. Protože na to tlačí předseda vlády. Protože to pomůže jedné z firem zaparkované do svěřenského fondu.

Jak oslabit aktivisty

Nyní podrobněji.

"Předmětem veřejné zakázky je zajištění promoaktivit ve prospěch zahájení stavby D1 0136 Říkovice – Přerov za účelem zajišťování aktuální a objektivní informovanosti veřejnosti o stavu přípravy stavby, o rizicích a problémech souvisejících s přípravou stavby a jejími případnými budoucími dopady do života, a o příčinách případného zpomalování této přípravy a dopadech případného zpomalování přípravy. Cílem předmětu plnění je dosažení výrazného zlepšení mediálního obrazu postupu ŘSD při přípravě dotčené stavby, a to obzvláště ve vazbě na existující mediální útoky vůči ŘSD ČR a vlastní stavbě, resp. jeho technickému řešení ze strany vybraných ekologických aktivistů či spolků, resp. jiných zájmových skupin či jedinců."



(ze zadávací dokumentace na profilu zadavatele ŘSD)

Neboli informovanost má být sice objektivní, zároveň ale proti "mediálním útokům" ze strany některých účastníků řízení. To je samozřejmě protimluv. Jak si ŘSD takové objektivní informování představuje a jaký má být jeho cíl, najdeme níže.

"Výrazným zlepšením mediálního obrazu o předmětné stavbě, resp. její přípravě a technickém řešení, dojde i k posílení postavení ŘSD v rámci jednotlivých správních řízení, souvisejících s předmětnou stavbou a výraznému oslabení pozic účelově jednajících vybraných ekologických aktivistů či spolků, resp. jiných zájmových skupin či jedinců, jež účelově brání plynulosti přípravy dotčené stavby."

Zde vidíme celou plejádu omylů. Ten základní je, že úřady, případně soudy, ve správním řízení rozhodují nikoli podle zákona, ale podle mediálního obrazu. Ty máš lepší mediální obraz, tobě rozhodnutí přiklepneme, říká nám ŘSD o úřednících olomouckého magistrátu, krajského úřadu nebo správních soudů. Skutečně to myslí vážně? Proč už dávno nepodalo trestní oznámení na tak flagrantní porušování zákona?

Je to jednoduché – protože se nic takového neděje. To naopak ŘSD chce, aby se tak rozhodovalo.

Chce si za veřejné peníze naklonit veřejnost a pak přes svou „oblibu“ na úředníky a soudce tlačit. Nepřejeme nikomu nic zlého, ale pokud by byla za tímto účelem vynaložena jediná koruna z veřejných peněz, doporučujeme to pozornosti orgánů činných v trestním řízení.

Dělají nám peklo

Andrej Babiš se lednové návštěvě na Moravě věnoval i na sociálních sítích. A tam zazněla dnes už památná věta: "Mluvím třeba o D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, kde nám to pořád blokuje pan Patrik a Děti Země. Prostě jen tak z plezíru. A lidem dělají peklo."

Nám? Komu "nám" to Děti Země blokují?

Nám jako lidu? Nám jako vládě? Lidem z Přerova? Nebo přerovské chemičce Precheza?

Server Seznam Zprávy nedávno upozornil na zajímavou okolnost. Jak už bývá posledních dobou v kraji zvykem, jde o Babišův nepřiznaný střet zájmů (ano, omlouváme se za takovou banalitu).

Precheza, která patří k nejziskovějším částem holdingu Agrofert, je totiž na dostavbě dálnice zainteresována. Web Seznam Zprávy napsal, že bez dálničního úseku u Přerova nemůže firma rozšířit výrobu titanové běloby, ač to plánuje a chystá k tomu další stamilionové investice. Běloba je její klíčový produkt, který zajišťuje 90 procent firemních tržeb a ročně i stamilionové zisky.