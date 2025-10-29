Řetězec Albert spustil sérii slev, která mu vyprázdnila reály v mnoha městech
29. 10. 2025 – 12:24 | Magazín | Anna Pecena
Od středy 29. října do úterý 4. listopadu 2025 spouští řetězec Albert skutečný nákupní masakr — na pulty se vrhly vybrané produkty za ceny, které vás donutí dupnout do bot a pospíšit si. Poradíme, na co se zaměřit a co rozhodně za tyhle peníze nechat přejít.
Maso a základní potraviny za bezkonkurenční ceny
Začneme od jádra — jestli potřebujete doplnit rodinný nákup, tady je první velká sada. Kuře je k mání za 59,90 Kč. Mléko trvanlivé značka Česká chuť (1,5% polotučné) vychází na pouhých 11,90 Kč. A co sezónní věci? Jablka červená za 17,90 Kč — to už je výzva pro všechny, kdo nechcou platit více. Takže pokud jste plánovali větší nákup nebo doplnění zásob, teď je čas — tato akce platí jen do 4. listopadu.
Dezerty, snacky a nápoje: chuťové bomby
Přejděme na druhou frontu — když se vám chce trochu „zahřešit“, i na to Albert myslel. Dezert Lipánek (Madeta) je za 16,90 Kč, čokopiškoty Figaro 147 g pořídíte za 24,90 Kč. A že to nechcete přehánět s alkoholem? No, třeba láhev božkovského Tuzemáku (0,5 l) je za 119,90 Kč. Nápoje typu limonáda Coca-Cola vychází na 34,90 Kč. Takže ano — i z téhle sekce lze vytáhnout pár „úlovků“, které vás zahrnou drobnou radostí bez pár tisíc navíc.
Zelenina, ovoce a zdravý životní styl
Ani vyznavači zdravějších nákupů nepřijdou zkrátka. Bio kaki je k mání za 15,90 Kč, mango za 29,90 Kč. Paprika červená bio Nature’s Promise za 44,90 Kč. A pro ty, kdo chtějí doplnit ovocno-zeleninovou část nákupu... rukola, květák, žampiony nebo salát rodinný mix za ceny kolem 29–34,90 Kč. To je celé fajn pro ty, kteří nechtějí jen sáčky s chipsy, ale reálně i něco „lepšího“ pro talíř.