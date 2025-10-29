Dnes je středa 29. října 2025., Svátek má Silvie
Řetězec Albert spustil sérii slev, která mu vyprázdnila reály v mnoha městech

29. 10. 2025 – 12:24 | Magazín | Anna Pecena

Obchod Albertzdroj: AI DALL-e
Od středy 29. října do úterý 4. listopadu 2025 spouští řetězec Albert skutečný nákupní masakr — na pulty se vrhly vybrané produkty za ceny, které vás donutí dupnout do bot a pospíšit si. Poradíme, na co se zaměřit a co rozhodně za tyhle peníze nechat přejít.

Maso a základní potraviny za bezkonkurenční ceny

Začneme od jádra — jestli potřebujete doplnit rodinný nákup, tady je první velká sada. Kuře je k mání za 59,90 Kč.  Mléko trvanlivé značka Česká chuť (1,5% polotučné) vychází na pouhých 11,90 Kč.  A co sezónní věci? Jablka červená za 17,90 Kč — to už je výzva pro všechny, kdo nechcou platit více.  Takže pokud jste plánovali větší nákup nebo doplnění zásob, teď je čas — tato akce platí jen do 4. listopadu.

Dezerty, snacky a nápoje: chuťové bomby

Přejděme na druhou frontu — když se vám chce trochu „zahřešit“, i na to Albert myslel. Dezert Lipánek (Madeta) je za 16,90 Kč,  čokopiškoty Figaro 147 g pořídíte za 24,90 Kč.  A že to nechcete přehánět s alkoholem? No, třeba láhev božkovského Tuzemáku (0,5 l) je za 119,90 Kč.  Nápoje typu limonáda Coca-Cola vychází na 34,90 Kč.  Takže ano — i z téhle sekce lze vytáhnout pár „úlovků“, které vás zahrnou drobnou radostí bez pár tisíc navíc.

Zelenina, ovoce a zdravý životní styl

Ani vyznavači zdravějších nákupů nepřijdou zkrátka. Bio kaki je k mání za 15,90 Kč, mango za 29,90 Kč. Paprika červená bio Nature’s Promise za 44,90 Kč.  A pro ty, kdo chtějí doplnit ovocno-zeleninovou část nákupu... rukola, květák, žampiony nebo salát rodinný mix za ceny kolem 29–34,90 Kč.  To je celé fajn pro ty, kteří nechtějí jen sáčky s chipsy, ale reálně i něco „lepšího“ pro talíř.

Pečivo a snídaně, které nezruinují peněženku

Ranní káva bez pečiva? Ani náhodou. Albert nasadil ceny, které potěší každého milovníka křupavé kůrky. Chléb konzumní 1 kg stojí jen 29,90 Kč, a to je na dnešní poměry víc než slušné. Housky nebo rohlíky jdou po 1,90 Kč za kus, ideální volba pro rodiny i studenty. Máslo Jihočeské 250 g zlevnilo na 44,90 Kč, což je návrat k cenám, které jsme tu naposledy viděli snad před dvěma lety. A kdo má rád sladký start dne, může sáhnout po croissantu s nugátovou náplní za 12,90 Kč. Jednoduše řečeno – snídaně z Alberta teď vyjde levněji než jeden fastfoodový sendvič.

Drogerie a domácnost: tichý tahák akce

Kdo sleduje letáky pravidelně, ví, že největší úspory se často skrývají mimo potraviny. A i tentokrát to platí. Prací prášek Persil (2,34 kg) je v akci za 289 Kč, což je o více než stovku méně než běžně. Toaletní papír Zewa Deluxe 8 rolí vychází na 84,90 Kč. A pokud chcete osvěžit koupelnu, osvěžovač vzduchu Glade je za 59,90 Kč. Nejsou to zrovna položky, které si fotíte na Instagram, ale ve výsledku právě tady ušetříte nejvíc.

Závěrem – aktuální leták Alberta na přelomu října a listopadu 2025 jasně ukazuje, že velké řetězce se začínají přetahovat o zákazníky agresivními slevami. Ať už jdete po mase, pečivu nebo drogerii, tentokrát má smysl vyrazit. Kdo váhá, bude platit víc – a to doslova.

 

Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

