Japonsko odmítlo Trumpovu žádost, aby přestalo dovážet ruské energie
29. 10. 2025 – 12:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Japonská premiérka Sanae Takaičiová odmítla žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby její země přestala dovážet zkapalněný zemní plyn (LNG) z Ruska.
S odkazem na zdroje z japonské vlády o tom informuje deník Nikkei. Takaičiová je první ženou zvolenou do čela japonské vlády a zákaz dovozu LNG z Ruska by podle ní byl obtížný, píše agentura Reuters. Trump zavítal do Tokia v úterý, cestu po Asii zahájil o víkendu v Malajsii.
Ruský zkapalněný zemní plyn tvoří téměř devět procent z celkového dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi mají podíl v projektu Sachalin-2 na rozvoj těžby ropy a zemního plynu na ostrově Sachalin v Rusku.
Spojené státy před zahájením Trumpovy cesty do Asie naléhaly na odběratele ruských energií, včetně Japonska, aby dovoz zastavili. Washington také uvalil sankce na dva největší ruské vývozce ropy, firmy Rosněfť a Lukoil, a to ve snaze přimět Kreml k jednáním o ukončení války na Ukrajině. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022.
Takaičiová Trumpovi podle listu Nikkei řekla, že pokud Japonsko přestane LNG nakupovat, Čínu a Rusko to potěší. Premiérka také Spojené státy požádala, aby měly pochopení pro energetické potřeby Japonska.
Japonsko v posledních letech zvyšuje nákupy LNG ze Spojených států. Země, která nakupuje energie hlavně z Austrálie, se snaží rozšířit okruh dodavatelů. Připravuje se také na konec platnosti dodavatelských smluv s ruským projektem Sachalin-2 LNG, uvedla agentura Reuters.