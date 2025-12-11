Real Madrid v Lize mistrů podlehl Manchesteru City, Schick odehrál jen poločas
11. 12. 2025 – 1:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid prohráli v 6.kole základní fáze Ligy mistrů s Manchesterem City 1:2.
Český útočník Patrik Schick odehrál první poločas za Leverkusen při remíze 2:2 s Newcastlem. Brankář Vítězslav Jaroš pomohl Ajaxu Amsterodam k prvnímu bodovému zisku za výhru 4:2 na půdě Karabachu. Arsenal po vítězství 3:0 v Bruggách zůstal jako jediný s plným bodovým ziskem.
Po Arsenalu a Bayernu Mnichov si dnes postup zajistily také Paris St. Germain, Manchester City a Atalanta Bergamo.
Španělská média spekulují, že po víkendové porážce 0:2 s Celtou Vigo je v ohrožení pozice trenéra Realu Alonsa. Skóre dnešního šlágru sice otevřel Rodrygo, "Citizens" však ještě do přestávky skóre otočili. Trefili se O'Reilly a Haaland, který proměnil 53. penaltu v kariéře a připsal si 55. gól v Lize mistrů, což stihl v 54. startu nejrychleji ze všech hráčů v její historii.
Real s Mbappém jen na lavičce náhradníků v druhém poločase tlačil, ale porážku neodvrátil. Hosté se v tabulce vyhoupli na čtvrtou příčku o bod před sedmý Real.
Leverkusenu z osobních důvodů chyběl na lavičce trenér Hjulmand. Mužstvo vedl asistent Meijer, hlavní kouč by měl být zpátky o víkendu. Bayer chtěl proti dalšímu anglickému soupeři navázat na výhru 2:0 na půdě Manchesteru City v minulém kole.
Za stavu 1:0 hostující Thiaw fauloval Schicka a sudí nařídil penaltu. Na pokyn videorozhodčího ji však změnil na přímý kop, protože ke kontaktu došlo ještě před velkým vápnem. Schick musel být ošetřován a do druhého poločasu už nenastoupil. Po jeho odchodu Newcastle skóre otočil, v 88. minutě zachránil aspoň bod Grimaldo.
Arsenal měl duel v Bruggách pod kontrolou, dva góly dal Madueke a jeden Martinelli. PSG stačila bezbranková remíza v Bilbau.
Ajax jako jediný prohrál všech pět úvodních zápasů ligové fáze. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval. První branka padla po Jarošově chybě. Český brankář neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a gólmana přeloboval.
Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.
Pafos bude v 8. kole na Kypru posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. Na hřišti Juvenusu přes hodinu držel bezbrankový stav, ale pak dvakrát inkasoval a prohrál 0:2.
Dortmund doma ztratil body remízou 2:2 s Bodö/Glimt. Benfica se posunula blíže postupovým příčkám po výhře 2:0 nad Neapolí. Villarreal podlehl Kodani 2:3.