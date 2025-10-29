První vánice! Šumava vypadala jak ze zimní pohádky
29. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Na Šumavě už to vypadalo jak v Narnii.
Meteorologické prognózy se naplnily: Na jihozápad Česka a Šumavu se přihnala vánice a vlhký sníh přibýval tempem zhruba centimetr za hodinu.
„V 10 SEČ máme -0,2 °C, nárazový vítr, občasný vysoko zvířený sníh a začíná se usazovat lepkavý sníh. Blatný vrch má už 11 cm při -1,9 °C, Plechý 10 cm při -2,3 °C. Přibývá to. Pravá zima. Sýkorky se dělí o slunečnicová semínka se strakapoudem,“ psali meteorologové z Churáňova na Facebooku.
Včera trend pokračoval: „Celou noc se střídaly všechny možné srážky, sněžilo, pršelo, padal sníh s deštěm. Za posledních 24 hodin jsme naměřili 22,3 mm srážek. Na zemi leží 7 cm rozbředlého sněhu a teplota se pohybuje těsně pod 1 °C. Blatný vrch má už 31 cm a Plechý 33 cm sněhu. Boubín hlásí 10 cm sněhu,“ hlásil Churáňov.
Na Velkém Javoru (Grosser Arber) pak naměřili včera dokonce půl metru sněhu. Přes deset centimetrů sněhové pokrývky leželo kolem celé řady dalších stanic.
Sníh byl navíc současně k nalezení na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, což uprostřed podzimu nebývá až tak obvyklé: Naposledy se to stalo před 16 lety, v roce 2009.