Proč v letadle opravdu vypínáme mobil? Odpověď vás možná překvapí!

Letíte na dovolenou, připoutáte se, letušky začnou se svou bezpečnostní prezentací a do toho zazní známá věta: „Prosíme, přepněte svá zařízení do režimu letadlo.“ Možná vás to už tolikrát otravovalo, že to děláte automaticky. Anebo si říkáte – proč vlastně? Co se stane, když telefon zapomenu vypnout? Vyskočí letadlo do vzduchu jako v akčním filmu? Na internetu se tahle otázka objevuje pořád dokola. Jeden zvědavý uživatel Redditu se přímo zeptal: „Co se stane, když si telefon nechám zapnutý? Vyletí to do vzduchu?“ A odpověď zněla: Ne. Ale…

Nejde o pád letadla, ale o bzučení v uších pilotů

Realita je o dost méně dramatická, ale přesto má své opodstatnění. Jak vysvětlil zkušený pilot a instruktor Gary Coxe, telefon sice nezpůsobí katastrofu, ale může narušit rádiovou komunikaci. Pilot a veterán americké armády vystupující na TikToku jako PerchPoint dodal, že pokud i jen několik cestujících na palubě zapomene přepnout telefon do režimu letadlo, může to způsobit rušení.

Například ve chvíli, kdy telefon navazuje spojení s vysílačem kvůli příchozímu hovoru, vysílá do okolí rádiové vlny. Tyto vlny sice nejsou silné, ale pokud se jich v kabině sejde víc, mohou začít rušit frekvence, na kterých komunikují piloti s řídící věží. Výsledkem je to známé chrčení, bzučení nebo praskání ve sluchátkách. „Není to nic, co by ohrozilo let, ale rozhodně je to nepříjemné a ztěžuje to srozumitelnost. A zrovna při vzletu nebo přistání potřebujeme mít komunikaci co nejčistší,“ vysvětlil PerchPoint ve videu, které vidělo přes 1,2 milionu lidí.

A právě vzlet a přistání jsou momenty, kdy statisticky dochází k největšímu počtu nehod. Piloti mají v těchto chvílích omezený výhled a spoléhají se zcela na instrukce z věže. Jakékoliv zhoršení komunikace, byť jen krátkodobé, je tedy problém.

Od zákazu z roku 1991 až po dnešní kompromis

Ještě v roce 1991 Federální komunikační komise (FCC) v USA zcela zakázala používání mobilních telefonů v letadle, protože bylo potvrzeno, že jejich signál může rušit důležité přístroje. Tehdy nebyly kabiny stíněné tak jako dnes, a technika byla náchylnější k rušení. O dvě dekády později, v roce 2013, FCC začala pravidla přehodnocovat s tím, že moderní technologie už takovou hrozbu nepředstavují. Dnes je proto možné v letadle používat telefon i tablet – pokud jsou v režimu letadlo, tedy bez aktivního připojení k síti.

A proč vlastně nestačí vypnout jen mobilní data? Protože hlavním problémem je právě mobilní síť a pokusy zařízení připojit se k nejbližšímu vysílači – což je ve výšce 12 kilometrů prakticky nemožné. Přesto telefon neustále „hledá“ spojení, čímž vysílá rádiové vlny. Pokud to dělá jeden telefon, nic se neděje. Pokud to dělá padesát lidí najednou, už to piloti slyší. FAA (Federální letecký úřad) sice připouští, že dnes letadla zvládnou víc rušení než dříve, ale stále trvá na pravidlu: používání mobilu jen tehdy, pokud to neovlivňuje bezpečnost ani komunikaci. Na dotaz magazínu Travel + Leisure, zda někdy skutečně došlo kvůli zapnutému telefonu k nehodě, odpověděl mluvčí FAA vyhýbavě a případ neupřesnil.

Malý akt ohleduplnosti, který pomáhá všem

I kdybychom přijali, že dnešní letadla si s trochou rušení poradí, stále platí jedno: režim letadlo je malá, ale důležitá známka ohleduplnosti. Pomáhá pilotům, neruší posádku a zvyšuje šanci, že si cestující všimnou bezpečnostních pokynů. A jak připomínají sami piloti, režim letadlo dnes většinou nikoho neomezuje – Wi-Fi na palubě už bývá samozřejmostí, hudbu si můžete stáhnout dopředu a offline režim u většiny aplikací funguje bez problémů. Takže příště, až uslyšíte výzvu k přepnutí do režimu letadlo, vzpomeňte si, že nejde o žádnou zbytečnou buzeraci. Je to malý, ale důležitý dílek do mozaiky bezpečného letu.