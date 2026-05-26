Okamura k Agrofertu: Dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok
26. 5. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok, komentoval dnes předseda Sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura dopis Evropské komise (EK) ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).
Podle serveru iROZHLAS.cz nestačila EK odpověď českých úřadů na otázky ohledně Babišova střetu zájmů, na reakci na další otázky mají měsíc. EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí, uvedl server Seznam Zprávy.
Záležitost chtějí dnes otevřít na plénu Sněmovny opoziční strany. Okamura řekl, že informace ještě nemá oficiálně na stole. "Za nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn před zákonem, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok, nebo na úkor jiných," uvedl Okamura. Zákon musí dodržovat všichni, ať jde o kohokoliv, doplnil. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje.
Dotace jsou podle Okamury všeobecně zlo. "Protože křiví trh. Zavedla to Evropská unie a pokřivili zemědělský trh," uvedl. Česko je podle něj navíc znevýhodněné například vůči Polsku kvůli špatné práci českých vyjednavačů.
Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že komise ve svém dopise Česko varovala, že podle mnohých expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává v konfliktu.