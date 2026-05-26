Aplikace eDoklady má za více než dva roky existence přes milion uživatelů
26. 5. 2026 – 10:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Aplikaci eDoklady, která je digitální alternativou k plastovému občanskému průkazu, si do mobilních telefonů stáhlo již přes milion uživatelů.
Digitální a informační agentura (DIA) aplikaci spustila v lednu 2024, v Česku je nyní registrovaných asi 48.600 ověřovatelů této aplikace. DIA to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Loni bylo poprvé možné prokázat se eDoklady u voleb, uživatelé ale měli technické problémy.
"K dnešku si eDoklady stáhlo 1,000.088 uživatelů, po více než dvou letech své existence si ji v průměru stahuje 5000 nových uživatelů týdně. V Česku je zároveň registrovaných 48.568 ověřovatelů této aplikace, z nichž 7751 jsou orgány veřejné moci," uvedl mluvčí DIA Jan Hainz.
Uznávání občanských průkazů v aplikaci eDoklady se rozšiřovalo v několika etapách. Od spuštění v lednu 2024 přijímala eDoklady všechna ministerstva a ústřední správní úřady, od začátku července 2024 následovaly kraje a obce s rozšířenou působností, finanční úřady, úřady práce, soudy nebo Policie ČR. Postupně přibývali další ověřovatelé z řad právnických osob nebo OSVČ a od 1. ledna 2025 eDoklady přijímají všechny obce a jejich příspěvkové organizace, volební komise, školy, banky, Česká pošta, zdravotní pojišťovny, notáři či zastupitelské úřady.
Loni bylo poprvé možné se eDokladem prokázat i ve volebních místnostech, a to v doplňujících volbách do Senátu, nových volbách do zastupitelstev několika obcí a na podzim do Poslanecké sněmovny. "První možnost celostátně využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti, ale i vážné technické problémy," uvedla agentura. Podle ní se kvůli rekordnímu zájmu objevily u části uživatelů komplikace při aktualizacích digitálního dokladu v mobilní aplikaci.
"Letošní komunální volby budou další zátěžovou zkouškou pro naše eDoklady. Proto jsme aplikaci aktualizovali a dále posílili i kapacitu Národní identitní autority (NIA), přes kterou se požadavky odbavují," uvedl ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
Agentura zároveň pracuje na přípravě spuštění evropské peněženky digitální identity (EUDIW), která aplikaci eDoklady v budoucnu nahradí a umožní prokazování totožnosti a jiných údajů osobně i on-line. "Zatímco aplikace eDoklady obsahuje jen občanský průkaz a lze ji s výjimkou zastupitelských úřadů použít pouze v České republice, EUDIW přidá evropskou interoperabilitu a další typy dokladů a údajů do zcela nové klientské aplikace, za kterou DIA buduje nový státní ekosystém," uvedl mluvčí. Dodal, že EUDIW byl měl být v České republice spuštěn v příštím roce.