Aktualizováno: Příznivci Peterkové vylomili dveře do jednací síně, soud novinářce potvrdil dvouletou podmínku

Soud dnes uložil bývalé novinářce Janě Peterkové dvouletý podmíněný trest za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie. Stanovil jí tříletou zkušební dobu, ve které se musí chovat řádně. Odvolací senát rozhodl s vyloučením veřejnosti poté, co jednání narušili příznivci Peterkové a jejich výtržnosti. V budově pražského městského soudu kvůli nim museli zasahovat vedle justiční stráže i policisté. Incidentem se bude ve středu zabývat vláda, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ho řešil i s šéfem Vězeňské služby.

Sedmačtyřicetiletá bývalá reportérka televize Nova Peterková mluvila ve videích na sociálních sítích o drastickém vyšetřování a léčení dětí v nemocnicích či o nuceném očkování proti covidu-19. Uvedla také například, že vojska NATO obsadí Česko a budou střílet na děti, které se budou chtít dostat na dětská hřiště. Prohlašovala rovněž, že vojáci zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k očkování proti koronaviru. Vládní představitele označila za fašisty. Dvouletou podmínku jí uložil už v únoru obvodní soud, žena se odvolala.

Dnes ji přišly podpořit desítky sympatizantů, kterým zpočátku čelili jen tři členové justiční stráže. Dav vylomil dveře do jednací síně. Na chodbě skandoval hesla o gestapu a fašistickém státě. Přivolaná policie na místě zadržela dva muže, jednoho ze soudu odvezla za asistence záchranářů. Ostatní příznivci Peterkové soudní chodbu opustili po více než hodině. Podle Peterkové soud dostatečně nezajistil, aby se zasedání uskutečnilo v klidu.

Policisté dnes museli zasahovat u Městského soudu v Praze, kde mělo několik osob zaútočit na justiční stráž a narušit soudní jednání. Dvě osoby byly za použití donucovacích prostředků omezeny na osobní svobodě. Nyní je situace na místě pod kontrolou a v klidu. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) May 30, 2023

„Přesto, že jsem v neschopnosti, jsem se k soudu dostavila a chtěla jsem se obhájit, bylo mi to znemožněno, protože to nezajistil soud, policie ani justiční stráž,“ řekla novinářům. Policisté podle ní neumožnili, aby se k zadrženému a zraněnému muži dostal jeho advokát. Proto také lidé následně hodinu demonstrovali před soudní síní.

Peterkové už justice dříve za lži o úmrtích v domě seniorů uložila pokutu 250 000 korun. Žena čelí několika exekucím a na své akce požadovala finanční dary od lidí, kteří sledují její videa na internetu.

Ministerstvo vyhodnotí dnešní incident u soudu, chce zabránit podobným situacím

Ministr Blažek, šéf Vězeňské služby Simon Michailidis a předsedkyně soudu Jaroslava Pokorná společně odsoudili chování aktérů incidentu. Případ budou analyzovat, cílem je zabránit opakování podobných situací. Podle Vězeňské služby byl zásah justiční stráže přiměřený nastalé situaci, profesionální a v souladu se zákonem. Blažek strážcům poděkoval za zvládnutí situace. Oznámil, že ve středu se incidentem bude zabývat vláda. Posoudí opatření, která zabrání opakování podobných situací.

Podobné nepokoje, byť bez zásahu policie, nicméně u pražského městského soudu nenastaly poprvé. Při březnovém projednávání odvolání podněcovače Patrika Tušla musela soudkyně vykázat několik lidí, dav příznivců následně za přihlížení justiční stráže hlučel na chodbě. Nejhlasitěji se tehdy projevovala právě Peterková, která také osočovala přítomné novináře.

Dnešní incident může být podle mluvčího soudu Adama Weniga kvalifikován jako trestný čin výtržnictví, pohrdání soudem či v krajním případě i jako násilí proti úřední osobě. „Zatím není známo žádné pochybení justiční stráže, které ministr Pavel Blažek děkuje za zvládnutí situace,“ uvedlo ministerstvo na twitteru. Po vyhodnocení incidentu bude ministr jednat s dalšími předsedy soudů, aby se takové situace neopakovaly.

Bezprostředně po násilí na Městském soudě v Praze začal ministr @blazek_p řešit situaci s generálním ředitelem @CrSluzba Simonem Michailidisem a předsedkyní soudu Jaroslavou Pokornou, aby se podobný incident již neopakoval. Zatím není známo žádné pochybení justiční stráže, které… — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) May 30, 2023

Společně s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) se Blažek dohodl, že za účasti zástupců policie a Vězeňské služby se bude případem zabývat i vláda. Kabinet na svém středečním zasedání posoudí případná opatření, aby se podobné zásahy do činnosti soudů pokud možno nemohly opakovat, napsal Blažek.

„Justiční stráž plnila svůj zákonný úkol zajistit pořádek a bezpečnost v budově soudu. V tuto chvíli její zásah považujeme za adekvátní a odpovídající situaci. Jeho průběh budeme dále analyzovat,“ sdělil Michailidis. Justiční stráž je součástí Vězeňské služby, zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti.

Dohodli jsme s ministrem @vnitro @Vit_Rakusan, že se za účasti zástupců @PolicieCZ a @CrSluzba bude zítřejší jednání vlády na @strakovka zabývat dnešním násilím na Městském soudě v Praze a případnými opatřeními, aby se podobné zásahy do činnosti soudů pokud možno nemohly… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 30, 2023

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra soudil ve vedlejší jednací síni, když se incident odehrál. ČTK řekl, že byl svědkem profesionálního chování justiční stráže. „Věřím, že to bude vedení soudu analyzovat, zda příště postupovat jinak, ale nemám pocit nějakého pochybení,“ uvedl. Nemyslí si, že by bylo rozumné už předem povolat „ozbrojence“. „To může spíš zvyšovat agresivitu davu,“ míní. Podobné incidenty jsou podle něj u soudů výjimečné, ale stávají se. Doplnil, že justiční stráž se řídí zákonem a režimová opatření vydává předseda soudu. V každé jednací síni jsou navíc bezpečnostní tlačítka, kterými lze justiční stráž okamžitě přivolat. Současně se spustí kamery. V případě nutnosti je přivolána policie, což se stalo i dnes, dodal Vávra.

V podobných případech soudci nemohou ty, kteří naruší soudní jednání, potrestat na místě, ale mohou to řešit pořádkovými pokutami. „Ti, co napadli soud a protiprávně vnikli do jednací síně, se dopustili trestného činu, při kterém soudce nemá jinou možnost než sankcionovat finančně. Následně to bude předáno orgánům činným v trestním řízení od prvního stupně, což je policie, potažmo státní zástupce. Soudu to pak přijde k řešení až jako případ. Společenská nebezpečnost je zde vysoká,“ řekl deníku Právo advokát Jan Černý. Za zcela bezprecedentní případ, který si žádá postih, označil incident advokát Jaroslav Ortman.