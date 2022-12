Příteli chvátej, píšu vzkaz: Po zdravotních sestrách stávkují za vyšší platy britští záchranáři

S další ze série stávek musí dnes počítat obyvatelé Anglie a Walesu. Tentokrát kvůli vyšším platům přeruší práci 10 000 zaměstnanců rychlé záchranné služby. Vyjíždět budou jen k případům, kdy půjde někomu o život, nikoliv k těm méně závažným.

I proto náměstek ministra zdravotnictví Will Quince občany ostrovní země vyzval, aby dobře zvážili, co budou dnes dělat. „Pokud se lidé zítra (ve středu) budou věnovat nějaké činnosti, ať už jsou to například kontaktní sporty nebo jiné záležitosti, možná by to ještě měli přehodnotit,“ řekl rozhlasové stanici BBC.

Premiér Rishi Sunak se potýká s vlnou stávek po celé Británii, protože odbory nejen ve veřejném sektoru reagují na rychle stoupající životní náklady a požadují zvyšování platů. Největší výzvu pro Sunaka podle listu Financial Times představují právě stávky ve zdravotnictví. Průzkumy veřejného mínění totiž ukazují, že veřejnost stávkující podporuje.

Minulý týden poprvé za 106 let existence své odborové organizace celostátně stávkovaly zdravotní sestry. V úterý protest zopakovaly. Zaměstnanci rychlé záchranné služby budou znovu stávkovat 28. prosince.