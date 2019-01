Přípravy na brexit: Země EU chystají zákony a nabírají lidi

Dokud bude trvat současná bezpečnostní situace ve světě a Česko bude mít status jedné z nejbezpečnějších současných zemí, měl by počet turistů v Česku růst, předpokládá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Loni za první tři čtvrtletí se v Česku ubytovalo 17 milionů turistů a roste jak počet tuzemských, tak zahraničních hostů, řekla ministryně na zahájení veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně.

Země EU se připravují na odchod Británie z EU bez dohody. Chystají nové zákony a přijímají nové zaměstnance, zejména do celní správy, uvedl britský think tank Institute for Government (IfG). Návrh zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v ČR v případě takzvaného neřízeného brexitu, chystá i česká vláda. Spojené království má odejít z EU 29. března.

Střídání generací nastane v sobotu na mimořádném sjezdu německé vládní Křesťanskosociální unie (CSU) v Mnichově. Devětašedesátiletého Horsta Seehofera v čele strany nahradí o sedmnáct let mladší bavorský premiér Markus Söder. Právě do něj spolustraníci vkládají naděje, že k CSU přivede zpět voliče, kteří od ní v posledních letech odešli.

