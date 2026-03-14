Při izraelském úderu na jihu Libanonu zahynulo 12 zdravotníků, uvedla AFP
14. 3. 2026 – 16:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na dnešek nejméně 12 zdravotníků.
Podle agentury AFP to uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské letectvo v odvetě za raketové a dronové útoky proíránského hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu.
Mezi oběťmi úderu na zdravotnické středisko jsou lékaři, záchranáři a ošetřovatelé. Podle libanonské agentury NNA středisko patří zdravotnické organizaci spadající pod hnutí Hizballáh, která poskytuje veřejnosti lékařskou péči v síti svých nemocnic, klinik a lékáren. Izraelská armáda dnes po útoku obvinila Hizballáh, že zneužívá zdravotnická zařízení a vozidla k vojenským účelům, píše server The Times of Israel (ToI).
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v dnešním prohlášení obvinilo Izrael, že opakovaně útočí na posádky sanitek, a to ve chvílích, kdy plní své povinnosti zdravotníků. Od začátku nynějšího konfliktu zahynulo podle ministerstva při izraelských úderech 26 zdravotníků a dalších 51 bylo zraněno, píše AFP.
Izraelské letectvo dnes ráno zasáhlo budovu na předměstí Burdž Hammúd na severu Bejrútu, na kterou udeřilo už v pátek. Většinu obyvatel tohoto předměstí tvoří křesťané, především Arméni.
Izraelské údery byly hlášeny i z dalších míst v Libanonu. Izraelská armáda dnes uvedla, že od začátku války zničila v Libanonu více než 110 velitelských stanovišť Hizballáhu.
Hnutí Hizballáh dnes na sever Izraele zaútočilo drony a raketami. Podle serveru ToI nebyla prozatím hlášena žádná zranění. Hizballáh podle izraelské armády odpaluje v průměru 100 raket denně. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že už zahájily 48. vlnu vzdušných úderů na Izrael a na americké cíle v oblasti Blízkého východu.
Hizballáh 2. března zaútočil na Izrael. Předtím vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila.
Na Izrael útočí balistickými střelami také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 773 mrtvých, včetně 103 dětí, uvedla libanonská agentura NNA. Zraněno bylo 1933 osob. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo 11 civilistů.