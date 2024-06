Onsemi rozšíří v Rožnově výrobu čipů, investuje přes 40 miliard korun

Americká společnost onsemi rozšíří výrobu čipů ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm. Investuje dvě miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu 46,3 miliardy korun. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes novinářům řekl, že je to nejvyšší investice v moderní historii České republiky. Onsemi ještě bude jednat s vládou o balíčku investičních pobídek, které poté musí potvrdit Evropská komise. Rožnov považuje rozšíření výroby za mimořádnou příležitost, chystá zvýšení kapacity škol a školek, přibudou byty.

Nový závod by podle onsemi přispíval k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun ročně. Vyrábět se v něm mají inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Plánované rozšíření přivítala i automobilka Škoda Auto, která s onsemi spolupracuje při dodávkách inteligentních řešení napájení a senzoriky pro vyráběná auta.

Onsemi nyní vyrábí v Rožnově deset milionů čipů denně, podle Fialy by se produkce měla zvednout o stovky procent. Od investice očekává premiér i pozitivní dopad na pracovní trh. V samotném závodu onsemi v Rožnově se podle něj počet pracovních míst zvýší zhruba na 3000 ze současných 1700. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že většinu nových míst obsadí čeští zaměstnanci.

Rožnov má kvůli očekávanému příchodu nových pracovníků a obyvatel nachystaný plán zhruba za dvě miliardy korun a asi 42 projektů. Týkat by se měly dopravy, bydlení, kapacity škol, obecně veřejné služby a prostoru pro život. "Pro město je to mimořádná příležitost. Jsme moc rádi, protože je to typ výroby, který má vysokou přidanou hodnotu, nemá velkou zátěž na dopravu. Bude se stavět uprostřed stávajícího průmyslového areálu a staví partner, který tady dlouhodobě působí a je to jeden z nejlepších a velmi seriózních partnerů," řekl ČTK starosta města Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška mají Rožnov a okolí šanci stát se "Silicon Valley střední Evropy", investice pravděpodobně přitáhne do Česka další z příbuzných high-tech oborů. Také analytik Deloitte David Marek se domnívá, že se mohou inspirovat i jiné technologické firmy ze zahraničí. "Přínosem této investice není jen její mimořádná výše, ale především to, že přináší do české ekonomiky výrobu s vysokou přidanou hodnotou, což je přesně to, co Česko již dlouho potřebuje," uvedl Marek.

V příštích měsících bude vláda jednat s onsemi o konkrétní podobě investiční pobídky, podle Stanjury jsou jednou z možností například daňové prázdniny. Vyjádřil ale přesvědčení, že se poskytnutá pobídka Česku rychle vrátí. Podle něj do státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů přinese investice za deset let 45 miliard korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) označil rozšíření závodu za strategickou investici pro budoucnost českého průmyslu, pomůže podle něj i evropské soběstačnosti při výrobě čipů. Může se také stát impulsem pro další firmy, které zvažují investici v Česku.

Společnost onsemi původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji. Podle Fialy k rozhodnutí pro Rožnov přispěla velmi dobrá dosavadní zkušenost se závodem, včetně kvality produkce, spolupráce s univerzitami a s výzkumnými institucemi. Za další důvod označil aktivní snahu vládního kabinetu o získání investice.

Onsemi byla založena v roce 1999, celosvětově má více než 33.000 zaměstnanců. Její tržby loni činily přes osm miliard dolarů, čistý zisk byl přes dvě miliardy. V Česku působí od roku 2003 jako ON Semiconductor Czech Republic, která vznikla fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.