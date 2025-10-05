Dnes je neděle 5. října 2025., Svátek má Eliška
5. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Slzy dojetí! Vojta Kotek ukázal roztomilé záběry z dětství. Stejné štěstí chce i pro syna
zdroj: Profimedia.cz
Známý herec chce svému synovi připravit stejně šťastné dětství, jako měl on sám.

Oblíbený herec Vojta Kotek dospěl a změnil pohled na život. Místo metaforických kaváren zvolil venkov, přírodu a tradiční práci.

A nezdá se, že by se snad mělo jednat o nějaký krátkodobý úlet, Vojta si založil vlastní hospodářství, žije v maringotce, obstarává zvěřinec a myslí to smrtelně vážně.

Jednou z motivací, proč zvítězil venkov, je skutečnost, že sám herec prožil na venkově šťastné dětství a chtěl by, aby se stejně dobře měl i jeho milovaný syn Hubert.

„Chceš, aby i tvůj syn měl hezké dětství na venkově, jako jsi měl ty,“ napsal Kotek k dojemnému videu na Instagramu.

Tak se rozhodneš vybudovat vlastní biofarmu,“ dodal k videu, kde jsou k vidění kouzelné záběry z Kotkova vlastního dětství, kdy kdysi na vesnici hrál fotbal nebo jezdil na koni. 

Následují scény už dospělého Kotka, jak se baví se synem na farmě a jak společně pracují na hospodářství. Paralela je jasná.

„Dokáže se postarat o slepičky, o ovečky, tráví čas na záhonech a roste z něj malý farmář. Ale Bůh ví, jestli ho to v pubertě nezačne celé štvát,“ svěřil se herec pro eXtra.cz.

Což se samozřejmě může stát. Stejně tak se ale může stát, že se synátor vybouří a nakonec mu dojde, že má život s přírodou opravdu něco do sebe.

