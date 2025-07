Překvapivá omluva! Moderátor Rey Koranteng: "Uznávám, že jsem se mýlil"

15. 7. 2025 – 8:36 | Magazín | Jana Strážníková

Slavný moderátor přiznal, že jeho kritika ikonické reportáže nebyla namístě.

Jmenujte jednu reportáž v historii českých televizních zpráv, na kterou nepůjde zapomenout až do konce života. Po takové výzvě by podstatná část respondentů jistě vylovila z paměti nesmrtelnou klasiku: Bábu pod kořenem.

Reportáž, ze které se stal nesmrtelný vtip, přitom nepojednávala o zrovna veselé události. 57letá paní ve tmě uklouzla a spadla pod kořen, odkud se nemohla vyprostit. A jelikož trpěla posttraumatickou stresovou poruchou kvůli autonehodě, leknutí spustilo šok, kvůli kterému si nedokázala ani zavolat pomoc. Přátelé ji našli až ráno po 11 hodinách.

Opravdu nepříliš příjemný zážitek. Reportáž TV Novy ale událost předvedla v odlehčeném, lidovém, téměř sarkastickém tónu, díky čemuž se z báby pod kořenem stal nezapomenutelný kult.

Slavný moderátor Rey Koranteng, který reportáž tehdy uváděl, ji pak opakovaně kritizoval. Nelíbila se mu její neserióznost a tvrdil, že by ji osobně natočil jinak.

Dnes už ale změnil názor. Když si promluvil s redaktorem eXtra.cz na premiéře snímku F1, přiznal, že se o reportáží pletl: „Tenkrát jsem říkal, že jsme to měli pojmout jinak. Ale dneska uznávám, že jsem se mýlil. To, jak to David Vaníček natočil, bylo správně a díky tomu se to stalo kultem,“ připustil.

„Ten příběh byl pravdivý, všechno měl David ověřené. Jakkoli se to může zdát podivné, stalo se to,“ dušuje se moderátor.