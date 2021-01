Předsedou německých křesťanských demokratů se stal Armin Laschet

Německou vládní Křesťanskodemokratickou unii (CDU) povede premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, který v rozhodujícím kole volby porazil někdejšího šéfa poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze. Laschet se nyní může ucházet o kancléřskou kandidaturu.

Volbu sjezdu, který se kvůli pandemii konal pouze online, musí ještě delegáti potvrdit korespondenčně. Oficiálně se tak Laschet stane předsedou CDU až 22. ledna. V rozhodujícím kole jej podpořilo 521 delegátů, Merzovi jich dalo hlas 466. Nejmenší podporu z trojice uchazečů získal na sjezdu šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen, který tak vypadl už po prvním kole.

"Jsem si vědom odpovědnosti, se kterou je tato funkce spojena," prohlásil Laschet po svém zvolení. Chce se zaměřit na to, aby CDU obstála v nadcházejících zemských volbách a na podzim také ve volbách do Spolkového sněmu, "aby mohla CDU/CSU mít svého kancléře". Laschet poděkoval svým dvěma vyzyvatelům za férový boj během uplynulých deseti měsíců. Do budoucna hodlá spolupracovat s Merzem, který byl považován za mírného favorita volby.

Ve svém kandidátském projevu hovořil Laschet o důvěře. "Můj otec byl horník. Vždy říkal, že v podzemí tisíc metrů pod povrchem je úplně jedno, jaký člověk vedle vás je, odkud pochází a jakou má víru. Za důležité považoval to, zda se na toho člověka můžete spolehnout," řekl. Dosluhující americký prezident Donald Trump důvěru národa podle Lascheta zklamal a národ rozdělil. "To je ale snadné, to umí každý," uvedl s tím, že je nezbytné naslouchat, spojovat a hledat kompromisy.

Laschet je zastáncem kontinuity s érou kancléřky Merkelové, která se v zářijových parlamentních volbách o post šéfky vlády po 16 letech v úřadu již ucházet nebude.