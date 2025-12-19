Dnes je pátek 19. prosince 2025., Svátek má Ester
19. 12. 2025 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková

Reaguje na Karlose? Lela Ceterová: "Někteří lžou tak dlouho, až tomu sami uvěří"
zdroj: Profimedia.cz
Zdá se, že manželka nemá moc radost z toho, jak slavný zápasník MMA vystupuje na veřejnosti.

Už delší dobu se skloňují spekulace, že manželství Lely Ceterové a Karlose Vémoly prochází krizí. A některé zdroje tvrdí, že místo krize už je řeč spíš o plánování rozvodu, protože Lela, která údajně dlouhodobě zůstává na veškerou péči o domácnost sama, už má mít všeho dost.

Něco zásadního se navíc mělo odehrát na dovolené v Dubaji, kam pár nedávno vyrazil. O co přesně mělo jít, zatím nikdo neprozradil, ale mělo prý jít o příslovečné poslední stéblo.

Karlos nicméně všechno popírá: Na akci k představení dokumentu Život je sranda! (kam dorazil sám) poskytl několik rozhovorů a ve všech tvrdil, že se nic neděje a o ničem neví.

„Jestli se opravdu rozvádím, tak by mi to měl dát někdo vědět, ne? Nemyslíte?“ prohlásil v rozhovoru s eXtra.cz.

„Některé věci by se měly řešit doma. Nechápu, kdo to přiživuje, protože já bulváru nic neříkám, s bulvárem se nebavím. Asi to musí být někdo z okolí přátel od Lely, protože nevěřím tomu, že by se k tomu Lela sama vyjadřovala,“ hlásil zase pro CNN Prima News.

„Jestli se řeší rozvod, vím o tom opravdu jen z bulváru,“ dodal.

Vzápětí ale přišel příspěvek Lely na Instagramu. Na co přesně reagovala, samozřejmě nevíme, ale načasováním by to odpovídalo Karlosovým vyjádřením.

Lela zveřejnila velmi prosté a přesto velmi ostré: „Někteří lžou tak dlouho, až tomu uvěří,“

Jak to doma u Vémolových vypadá doopravdy, vědí samozřejmě jen oni sami. Zdroje hned několika magazínů se ale shodují, že to žádná sláva prostě není.

„Celé léto, co se řešily problémy s nemocným Arniem, byl Karlos pořád někde pryč. Pravidelně létá do zahraničí, například do Bulharska a Lela neví za kým. Už nějakou dobu domů nejezdí,“ cituje svůj zdroj magazín Expres.

