Šťavnaté detaily rozchodu Ester Ledecké: Fešného amanta jí přebrala kolegyně ze svahu
19. 5. 2026 – 11:16 | Magazín | Jana Strážníková
Francouzský sjezdař se toho nebojí a střídá jednu lyžařku za druhou.
„Nic moc k vidění, jen obyčejná slovanská holka, která se vyrovnává s rozchodem,“ psala nedávno nezaměnitelná Ester Ledecká na Instagram k fotce ze střelnice. Díky Blesku už nyní víme, koho si dost možná představovala místo terče.
Po konci vztahu s tenistou Robinem Staňkem se totiž dala dohromady s kolegou z branže, francouzským sjezdařem Matthieu Bailetem.
Nutno dodat, že si oba sveřepě hlídali soukromí a žádnou oficiální zmínku vztahu na internetu nenajdete. Takřka detektivní práce a zkoumání indicií na Instagramu už ale nenechalo žádných pochyb: Našel se plyšák, kterého měla Ester ještě na letišti v kapse, pak ho měl v ruce Matthieu. Našla se i mikina Ester, kterou zapomněla odstranit z francouzovy fotky na pramici. Našly se vyměněné kšiltovky.
A však co, na soukromí mají právo a vypadá to, že si užili pořádně jiskřivý románek. Zároveň už ale po přiznání ze střelnice víme, že netrval nijak zvlášť dlouho.
„S chlapy to nemám lehké,“ přiznala nedávno sama Ester.
A lehké to nejspíš nemá ani s kolegyněmi – sjezdařská a snowboarďácká komunita je známá vstřícností a dobrými vztahy i přesto, že spolu jednotliví sportovci samozřejmě ostře soupeří, ale nebylo by s podivem, kdyby minimálně k jedné kolegyni momentálně Ester nijakou spalující láskou nehořela.
Fešného Francouze jí totiž vyfoukla legendární Lindsey Vonn. Načapali je na romantické procházce po newyorské luxusní čtvrti Soho.
Inu, zdá se, že Bailet opravdu má vyhraněný typ.
