Dnes je úterý 19. května 2026., Svátek má Ivo
Počasí dnes 18°C Polojasno

Šťavnaté detaily rozchodu Ester Ledecké: Fešného amanta jí přebrala kolegyně ze svahu

19. 5. 2026 – 11:16 | Magazín | Jana Strážníková

Šťavnaté detaily rozchodu Ester Ledecké: Fešného amanta jí přebrala kolegyně ze svahu
zdroj: Profimedia.cz
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Francouzský sjezdař se toho nebojí a střídá jednu lyžařku za druhou.

„Nic moc k vidění, jen obyčejná slovanská holka, která se vyrovnává s rozchodem,“ psala nedávno nezaměnitelná Ester Ledecká na Instagram k fotce ze střelnice. Díky Blesku už nyní víme, koho si dost možná představovala místo terče.

Po konci vztahu s tenistou Robinem Staňkem se totiž dala dohromady s kolegou z branže, francouzským sjezdařem Matthieu Bailetem. 

Nutno dodat, že si oba sveřepě hlídali soukromí a žádnou oficiální zmínku vztahu na internetu nenajdete. Takřka detektivní práce a zkoumání indicií na Instagramu už ale nenechalo žádných pochyb: Našel se plyšák, kterého měla Ester ještě na letišti v kapse, pak ho měl v ruce Matthieu. Našla se i mikina Ester, kterou zapomněla odstranit z francouzovy fotky na pramici. Našly se vyměněné kšiltovky.

Mohlo by vás zajímat

A však co, na soukromí mají právo a vypadá to, že si užili pořádně jiskřivý románek. Zároveň už ale po přiznání ze střelnice víme, že netrval nijak zvlášť dlouho.

„S chlapy to nemám lehké,“ přiznala nedávno sama Ester.

A lehké to nejspíš nemá ani s kolegyněmi – sjezdařská a snowboarďácká komunita je známá vstřícností a dobrými vztahy i přesto, že spolu jednotliví sportovci samozřejmě ostře soupeří, ale nebylo by s podivem, kdyby minimálně k jedné kolegyni momentálně Ester nijakou spalující láskou nehořela.

Fešného Francouze jí totiž vyfoukla legendární Lindsey Vonn. Načapali je na romantické procházce po newyorské luxusní čtvrti Soho.

Inu, zdá se, že Bailet opravdu má vyhraněný typ.

Tagy:
láska rozchod vztah pár
Zdroje:
iSport, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

MF kvůli nedostatkům požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Následující článek

Od července nebudou ženy pro screening rakoviny prsu potřebovat žádanku

Nejnovější články