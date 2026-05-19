Jak se může vrah stát sexsymbolem? Případ Wadea Wilsona šokuje svět
19. 5. 2026 – 10:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Brutální vraždy, cela smrti a přesto tisíce obdivovatelek. Případ Wadea Wilsona, známého jako Deadpool Killer, znovu otevřel znepokojivý fenomén žen fascinovaných sériovými vrahy. Psychologové přitom upozorňují, že za touto přitažlivostí se často skrývají hlubší traumata, touha po nebezpečí i romantizace zločinců na sociálních sítích.
Na první pohled to působí nepochopitelně. Muži odsouzení za brutální vraždy, kteří mají na svědomí lidské životy, by měli vyvolávat pouze odpor a strach. Přesto se kolem některých z nich vytváří téměř fanatické skupiny obdivovatelek. Píšou jim milostné dopisy, posílají peníze, sní o svatbě a někdy dokonce touží mít s nimi děti.
Jedním z nejnovějších případů je Wade Wilson, americký vrah známý pod přezdívkou Deadpool Killer. Muž odsouzený k trestu smrti za vraždy dvou žen se stal internetovou senzací, kolem které vznikla zvláštní komunita fascinovaných žen. Jeho příběh otevřel otázku, která psychology i kriminalisty fascinuje už desítky let: proč některé ženy přitahují právě nebezpeční a násilní muži?
Wade Steven Wilson byl v roce 2024 odsouzen za vraždy Kristine Meltonové a Diane Ruizové, které zavraždil na Floridě v roce 2019. První ženu uškrtil po náhodném seznámení v baru, druhou oběť později napadl, uškrtil a několikrát přejel autem. K činům se následně přiznal během telefonátů svému biologickému otci.
Případ okamžitě získal obrovskou mediální pozornost. Nejen kvůli brutalitě vražd, ale i kvůli samotnému Wilsonovi. Jeho policejní fotografie se začala masivně šířit po sociálních sítích, kde lidé komentovali jeho vzhled, charisma a pronikavý pohled. Během soudního procesu pak chodil k soudu v barevných oblecích a s uhlazenými vlasy, čímž ještě více přitahoval pozornost internetu.
Podle tvůrců dokumentu Pohledný ďábel: Okouzlující vrah dostával Wilson během pobytu ve vězení stovky milostných dopisů, explicitní fotografie i finanční podporu od žen, které ho nikdy osobně nepoznaly. Některé mu posílaly peníze na právníky, jiné veřejně mluvily o tom, že si ho chtějí vzít. Wilson ale není jediný vrah, který se stal objektem ženského obdivu.
Vrazi, kteří dostávali milostné dopisy
Jedním z nejznámějších případů byl americký sériový vrah Ted Bundy. Přestože zavraždil desítky žen, během soudních procesů měl obrovské množství obdivovatelek. Některé ženy čekaly hodiny před soudní síní jen proto, aby ho zahlédly. Bundy působil inteligentně, klidně a charismaticky, což ostře kontrastovalo s brutalitou jeho činů.
Podobnou fascinaci vyvolal také Richard Ramirez. Muž přezdívaný Night Stalker děsil Kalifornii v 80. letech sérií brutálních vražd, přesto měl během procesu desítky obdivovatelek. Jedna z nich si ho dokonce vzala přímo ve vězení.
Internetovou senzací se stal také Jeremy Meeks. Přestože nebyl vrahem, jeho policejní fotografie po zatčení za trestnou činnost obletěla svět kvůli jeho atraktivnímu vzhledu. Z bývalého vězně se následně stal model a celebrita. Podle psychologů právě podobné případy přispívají k romantizaci nebezpečných mužů na sociálních sítích.
Proč ženy přitahují nebezpeční muži
Psychologové tento fenomén označují jako hybristofilii, tedy přitažlivost k násilným nebo notorickým zločincům. Nejde přitom jen o fyzickou přitažlivost. Podle odborníků bývá podobná fascinace často spojená s hlubší psychikou člověka. Lidé vyrůstající v prostředí chaosu, emocionální nestability nebo násilí si mohou podvědomě spojit nebezpečí s intenzivními emocemi, láskou nebo vzrušením. Klidný vztah pak může působit nudně, zatímco problémový a nebezpečný člověk vyvolává silnou emocionální reakci.
Velkou roli hraje také fantazie o záchraně. Některé ženy věří, že právě ony dokážou násilného muže změnit nebo napravit. Jiné přitahuje samotná aura dominance, rebelství a zakázaného nebezpečí. Psychologové upozorňují i na vliv sociálních sítí a popularity true crime dokumentů. Internet často proměňuje zločince v mediální postavy a veřejnost pak začne více řešit jejich vzhled nebo charisma než samotné oběti.
V případě Wadea Wilsona hrála roli i skutečnost, že byl za mřížemi. Některé ženy mohly mít pocit, že mohou prožívat intenzivní emoce a nebezpečnou romantiku, aniž by jim ve skutečnosti hrozilo fyzické nebezpečí.
Lidé, kteří Wilsona osobně znali, však popisovali mnohem temnější realitu. Jeho bývalé partnerky tvrdily, že se dokázal během okamžiku změnit z okouzlujícího muže na agresivního a děsivého člověka. Vyšetřovatelé navíc opakovaně upozorňovali, že během procesu nepůsobil jako někdo, kdo by cítil skutečnou lítost.
Dnes už jeho internetová popularita postupně slábne. Novější fotografie z vězení ukazují zanedbaného muže s oteklým obličejem a chybějícími zuby. Přesto jeho případ zůstává jedním z nejvýraznějších příkladů toho, jak snadno dokáže moderní internet proměnit brutálního vraha v objekt fascinace.
A možná právě proto působí celý fenomén tak děsivě. Nejde totiž jen o samotné zločiny, ale o skutečnost, že i lidé schopní extrémního násilí mohou být pro část společnosti vnímáni jako přitažliví, charismatičtí nebo dokonce obdivovaní.