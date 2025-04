Pražské byty mizí rychleji než rohlíky ve slevě: Ceny letí vzhůru a zájem roste jak houby po dešti

23. 4. 2025 – 12:49 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Zimní měsíce bývají na realitním trhu obvykle mrtvým obdobím. Letos ale nastal nečekaný obrat – prodeje pražských bytů dosáhly rekordní výšky a trh zažil explozi zájmu, která zaskočila i ostřílené developery. Ceny šplhají k nebi a zájem kupujících neochabuje ani přes vysoké úrokové sazby.

Rekordní prodeje v nejchladnějším období

V Praze se letos během zimy prodalo neuvěřitelných 2 500 nových bytů, což je nejvíc za posledních 15 let. Oproti průměrnému čtvrtletnímu prodeji (kolem 1 400 jednotek) jde o skok, který nikdo nečekal. Podle zástupců developerských firem Central Group, Skanska a Trigema šlo o naprosto výjimečný nárůst.

„Zima bývá realitně mrtvá sezóna. Letos ale překonala veškerá očekávání. Jediný kvartál v minulosti měl lepší čísla – a to jaro, kdy se trh obvykle probouzí,“ uvedl Dušan Kunovský z Central Group.

Nejvíc se prodávalo v Praze 9, která láká developery kratšími povolovacími procesy. Mezi kupujícími dominují malé byty – zejména 2kk, které tvoří až 40 % všech prodejů. Důvod? Jsou nejlépe pronajmutelné, levnější než větší dispozice a ideální pro rostoucí počet jedno- a dvoučlenných domácností.

Ceny letí vzhůru – a nezastaví se

A co ceny? Ty se zbláznily. Průměrná prodejní cena nového bytu v Praze už atakuje hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Meziročně tak ceny vzrostly o více než 12 %. A růst podle developerů ani zdaleka nekončí. Zatímco základní sazba ČNB výrazně klesla, hypotéky zlevnily jen mírně – aktuálně jsou kolem 4,7 %. Přesto lidé nakupují ve velkém. Podle Kunovského je teď „okno příležitosti“. Kdo kupuje dnes, vyhrává. Ceny totiž podle všeho dál porostou.

Nabídka nových bytů přitom nestačí držet krok s poptávkou. Důvod? Zkostnatělý stavební zákon a zdlouhavé schvalovací procesy. Pokud se systém nezmění, budou ceny dál utíkat běžným lidem.

Bytový hlad roste. Praha míří k dvoumilionové metropoli

Výhled do budoucna? Praha má ambici narůst až na dva miliony obyvatel do roku 2050. Aby se to zvládlo, bude třeba každoročně postavit alespoň deset tisíc nových bytů. Zatím jsme ale od tohoto čísla daleko.

Podle expertů nestačí trh zahltit obřím množstvím nových jednotek najednou. Potřebná je dlouhodobá, stabilní výstavba – konzistentní tempo, které trh zvládne vstřebat bez otřesů.

Takže kdo čeká na levnější byty, možná čeká zbytečně. A kdo má hotovost nebo sílu na hypotéku, měl by jednat rychle – jinak bude koukat na nabídky už jen přes sklo výkladní skříně.