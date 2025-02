Gaza není nemovitost, reagují arabská média na Trumpovo prohlášení

Americký prezident Donald Trump nevnímá Gazu jako součást Palestiny, jako vlast těch, kteří v ní žijí.

Je pro něj nevyužitou příležitostí pro bohaté, hřištěm pro investory, budoucím letoviskem pro turisty a cizince, pro každého kromě Palestinců z Pásma Gazy. Tak reagoval server Middle East Eye na Trumpova opakovaná prohlášení o přesídlení obyvatel Pásma Gazy do okolních arabských zemí a vyjádření, že Spojené státy by mohly Pásmo Gazy vlastnit a že Gazu si představuje jako "Azurové pobřeží Blízkého východu". Jeho plány přirozeně vyvolaly reakce v komentářích blízkovýchodních médií, včetně těch izraelských.

Trumpův plán nebude uskutečněn, napsal server The Times of Israel (TOI), protože obyvatelé Gazy, kteří přežili 15 měsíců izraelských útoků, z velké části nechtějí žít ve vyhnanství, a Trump do Pásma Gazy nevyšle americké jednotky, aby odtud vytlačily téměř dva miliony lidí. TOI se zamýšlí i nad možným dopadem Trumpových prohlášení na jednání o rukojmích. Hnutí Hamás si totiž může říct, že pokračující zadržování mužských rukojmích je jediným způsobem, jak Trumpovi zabránit začít plán realizovat.

Donald Trump podle serveru The Jerusalem Post nenavrhl realistickou strategii, ale předložil úvodní nabídku pro další vyjednávání. Jeho cílem není Gazu obsadit, ale donutit arabské země, aby se zapojily do řešení situace uvnitř Pásma Gazy. Jeho radikální návrh má vyburcovat k větší aktivitě Egypt, Jordánsko a země Zálivu, které dosud se zapojením do poválečného řešení situace otálely.

Podle egyptského serveru Al-Masrí al-Jaum Trump návrh přesídlit obyvatele Pásma Gazy vysvětluje zdánlivě humánními důvody. Palestinci by podle něj neměli být ponecháni na zcela zničeném místě. Přesídlení podle něj také neznamená ztrátu národní identity. Ve skutečnosti však podle serveru převzal myšlenky a plány těch nejextrémnějších složek izraelské politiky, které vyzývají k násilnému vysídlení a následné kolonizaci Pásma Gazy.

Svět není pro Trumpa ničím jiným než světem nemovitostí, napsal v komentáři arabský deník Aš-šark al-Avsat. Stát, domovina a historická identita jsou pro něj pouhým mýtem. Stejně tak pojmy jako rodina, vlastnictví a práva. Problém s Trumpem je, že to myslí vážně, přestože zprvu se to zdálo jako vtip, dodal deník a připomněl Trumpovy územní nároky na Kanadu, Panamu, Grónsko a nyní i Gazu.