Populární herečka z Ulice se chce vdávat. Přiznala ale trauma z minulosti

Z předchozích vztahů si sympatická blondýnka odnesla nepříjemné duševní popáleniny, není divu, že už je ve vztahu opatrnější.

Krásná a půvabná Anna Kadeřávková, kterou můžete znát z Ulice, ze ZOO Nové začátky či dokonce ze zahraniční tvorby na Netflixu, už pár týdnů není sama – dala se dohromady s rapperem Adamem Rohonym.

Vztah je v úplných začátcích, takže jisté není nic: "Zatím je to hodně v začátcích, je to opravdu čerstvé. Uvidíme, kam se ten vztah bude posouvat. Máme oba hodně jiný životní styl. To je věc, která se tam trochu tluče. Uvidíme, jestli to půjde skloubit. Jsme v hodně věcech jiní," nastínila Anna své obavy v rozhovoru pro TV Nova.

"Sestěhování zatím není na pořadu dne. Já jsem hodně opatrná a jsem i zraněná ze svých předchozích vztahů. Adamovi jsem i říkala, že bude muset být hodně trpělivý, jestli se mnou bude chtít být," dodala ještě ve vzpomínce na zlé předchozí zkušenosti.

Pokud nicméně Adam vydrží, bude respektovat postoj své partnerky a nebude na nic tlačit, mohl by se dočkat ledasčeho – však Anna sama přiznává, že myslí na svatbu a jednou se vdávat rozhodně chce: "Já bych se chtěla určitě vdávat. Svatbu určitě ano. Až to bude správné načasování, tak bych se chtěla vdávat," řekla. Tak uvidíme, jak to nakonec bude před oltářem vypadat.