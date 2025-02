Oblíbený moderátor: "Děti na sociální sítě prostě nepatří"

Honza Dědek se chystá na boj s pořádnou výzvou a na otcovství se jenom těší. Na fotky potomka ale můžeme zapomenout.

Moderátor Honza Dědek se brzy stane novopečeným otcem. S partnerkou Terezou Cibulkovou čekají dcerku a sám Honza už se nového přírůstku do rodiny nemůže dočkat, jak řekl v rozhovoru pro eXtra.cz

Jak přesně bude rodinné dobrodružství probíhat, ještě nikdo neví – a byť se Honza snaží připravit, jak to jen jde, život a malá dcerka mu určitě ještě přichystají pořádná překvapení. Jeden pevný bod v entropickém chaosu si ale, zdá se, moderátor vytyčil již nyní: Nehodlá své dítě a jeho život prezentovat veřejnosti: "To je život toho dítěte a nechci, až jednou bude dospělé, aby bylo dohledatelné, jak vypadalo, když bylo maličké. Může mu to být nepříjemné. Je to jeho život a nemáme do toho právo zasahovat. Nepřijde mi to dobré."

Jinak se ale oba nadcházející rodiče snaží připravit na všechny možné eventuality, což s sebou občas nese nečekané svízele. Honza se například přesvědčil, že vybrat vůbec správnou dětskou výbavičku není až taková legrace, jak by se mohlo na první dobrou zdát: "Teď nakupujeme a finišujeme. Je to výběr kočárku a zjistil jsem, že vybrat auto je snad jednodušší. Je to spousta věcí, oblečení. Už jsem koupil i body s Bohemkou, je to opravdu krásné se takhle připravovat. Těším se strašně moc," zářil moderátor.

A jak hodlá přistoupit k výchově? Žádné peklo ve stylu Hanzlíka se nejspíš konat nebude, Honza Dědek má už teď jasno, že bude malou rozmazlovat: "Protože už víme, že to bude holčička, tak si myslím, že budu ten rozmazlující. Partnerka bude také strašně milující. Přísnost a mantinely jsou samozřejmě důležité, ale ty se dají nastavovat."