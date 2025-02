Bývalí Survivoři tipují vítěze nové řady: Mužů už vyhrálo dost, tentokrát se prosadí žena

Bývalí finalisté populární reality show mají jasno: Mužských vítězů už bylo dost, letos soutěž poprvé ovládne něžné pohlaví. Uvidíme, jak se předpověď nakonec potká s realitou.

Nová řada populární reality show Survivor začíná již zítra, kdy dorazí první díl na platformu Voyo. Brzy se tak budeme moci ponořit do společenského i dobrodružného dramatu odvážlivců, kteří se pustí do boje s neúprosnou džunglí, krutými podmínkami a nakonec i sebou samými.

Kdo si letos odnese prestižní titul a pořádnou finanční prémii? To se samozřejmě časem dozvíme, ale několik bývalých Survivorů už má jasno:

Vladimír Čapek: Hlavně nepodcenit sociální prvek

Vladimír Čapek má nejspíš největší přehled, pokud přijde na to, co je v reality show jako Survivor důležité a na co je potřeba si dát obzvlášť pozor. Ještě aby ne, Martin Survivora v roce 2022 vyhrál a jeho komentář proto lze vnímat jako názor opravdového experta: "Můžeš být sebelepší ve sportovních disciplínách, ale když si nesedneš s těmi lidmi, tak se tě budou chtít zbavit,“ říká v narážce na zřejmý fakt, že Survivor není jen fyzická soutěž. Bez poplatnosti kolektivu se soutěžící zkrátka neobejde a, jak se říká, příliš vyčnívající hřebík bude zatlučen. Vladimír by letos rád viděl zvítězit ženu: "Třeba Zuzana Hejnová by byla fantastická. Budu jí držet palce."

Martin Carev: Vyhraje kamarádka

Vyrýsovaný sympaťák Martin Carev se vloni probojoval až do finálové trojky, také proto velmi dobře ví, jak se v reality show správně prosadit. Influencer bude letos věřit hlavně své kamarádce Natálii Kotkové: "Natálie je moc šikovná, jak sportovně, tak i co se týče té sociální hry. Jenom aby nebyla viděná ostatními lidmi jako hrozba,“

Josef Kůrka: Hlavně aby vydrželi

Někdejší vítěz ankety Muž roku a borec, který se v Survivoru dostal do poslední šestky, Josef Kůrka, se o žádný konkrétní tip na vítěze nepodělil. Jen doufá, že všichni soutěžící vydrží a nikdo neodstoupí sám od sebe, což se v minulých ročnících dělo pravidelně. "Nejtěžší pro mě bylo odloučení od rodiny, také ten hlad byl krutý. Vytrpěl jsem si to se vším všudy, tak jak to má být,“ vzpomíná na svou chvíli slávy v populární reality show.