Poprvé promluvil! Bývalý přítel Veroniky Žilkové o konci vztahu: "Totální dno"

8. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Veronika podle všeho pro rozchod nezvolila úplně nejstylovější metodu.

Rocker a zpěvák Josef Holomáč strávil tři roky po boku oblíbené herečky, bavičky a spisovatelky Veroniky Žilkové. Ale v životě není všemu přáno a pár se okolo loňských Vánoc nakonec rozešel.

Žilkové nijak nevadilo se o situaci bavit, Holomáč zachovával mlčení. Až doteď. Už ho totiž prý nebavilo, že prostor dostává jen jedna strana a rozhodl se debaty okolo rozchodu s Žilkovou uvést na pravou míru.

„Ono to s tím naším rozchodem je úplně jinak, než se v bulváru píše. Bohužel prostor dostává jen jedna strana,“ napsal zprávu do magazínu Super.cz a připojil odkaz na rozhovor, který poskytl časopisu Rockpalace.

Holomáč potvrdil, že se s Veronikou opravdu okolo Vánoc rozešel, ale pak se dali ještě na chvíli dohromady, což nikdo nevěděl.

„No, pravda je taková, že jsme se opravdu před Vánocemi rozešli, nebo lépe řečeno jsem dostal tzv. pod stromeček svobodu. Je to takový dárek, o který si Ježíškovi nepíšeš,“ popsal Holomáč pro Rockpalace.

„V únoru jsme se ale k sobě vrátili, což už média nezaznamenala. Nicméně týden před Velikonocemi jsem ten “dárek” dostal podruhé,“ pokračoval.

A pozor, v obou případech se s ním rozešla Veronika... Pomocí SMS zprávy jak emočně nedospělý teenager!

Zpěvák si navíc není ani úplně jistý důvodem rozchodu: „Tak to opravdu nevím. Jeden den se spolu učíme text na natáčení a druhý den obdržím sms že se rozcházíme. Oficiálně proto, že jsem jí nepopřál k zdárnému průběhu premiéry Mýdlový princ, na což jsem opravdu zapomněl. Ale to je jako když zapomeneš na manželčiny narozeniny, kvůli tomu se snad lidi nerozchází.“

I přes trapný způsob ukončení vztahu ale rocker tvrdí, že nezahořkl: „Podívej, já jsem nijak nezatrpkl, mojí bývalé partnerky si nesmírně vážím. Partneři se prostě rozcházejí když ta chemie postupně upadá, což ale v tomto případě to postupně nějak není na místě. Nijak se nezlobím, nejsem naštvaný,“ tvrdí.

SMSka mu ale leží v žaludku: „Jediné, co nemohu pochopit, že jsme si to nevyříkali z očí do očí a snížili se po třech letech partnerství k jediné smsce. To je lidsky pro mě totální dno. Víc nemám, co bych k tomu řekl,“ uzavřel.