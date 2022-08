Aktualizováno: Poprava bez soudu: USA zavraždily v Kábulu lídra Al-Káidy Ajmána Zavahrího

Zavahrí se stal novým šéfem Al-Káidy v červnu 2011 poté, co americké síly zabily v květnu téhož roku tehdejšího vůdce skupiny Usámu bin Ládina.

Biden v projevu z Bílého domu řekl, že Zavahrí měl na svědomí vraždy Američanů. „Nyní bylo spravedlnosti učiněno zadost. A tento teroristický vůdce již není. Lidé na celém světě se již nemusí bát zákeřného a odhodlaného vraha,“ řekl americký prezident, který se nyní zotavuje z nemoci covid-19. „Dnes večer dáváme znovu jasně najevo, že bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, bez ohledu na to, kde se skrýváte, pokud jste hrozbou pro náš lid, Spojené státy vás najdou a odstraní,“ poznamenal.

Zpravodajská komunita podle Bidena po Zavahrím neúnavně pátrala za vlád minulých tří amerických prezidentů, až jej vypátrala dříve tento rok poté, co se přestěhoval do centra Kábulu, aby mohl být s rodinou.

I made a promise to the American people that we'd continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.

We have done that.



