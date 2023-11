Polští policisté zadrželi hledaného „dezinformátora“ Tomáše Čermáka, předají ho do Česka

Polští policisté v úterý zadrželi hledaného Tomáše Čermáka, který byl letos v červenci pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu a před nástupem do vězení se na různých místech skrýval. Na síti X to dnes oznámila česká policie. Z vyjádření polské policie vyplývá, že se muž skrýval ve městě Lublin na východě země. Podle českých policistů bude Čermák v nejbližší době předán do ČR.