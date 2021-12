Pokud Zeman nejmenuje celou vládu, hrozí Jurečka Ústavním soudem

Pokud by prezident Miloš Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by Ústavu ČR, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu. V České televizi to dnes řekl předseda lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Věří ale, že taková situace nenastane a prezident si své výhrady k jednomu členovi vlády během schůzky s ním vydiskutuje. Podle spekulací se prezident kriticky dívá na uchazeče o post ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti).

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) již Zemanovi poslal návrh na jmenování všech členů své vznikající vlády. Prezident se s nimi nyní postupně schází v Lánech, poslední schůzku má naplánovánu na pátek. Poté se opět bude chtít sejít s Fialou. Jmenování celého kabinetu by se podle Hradu mohlo uskutečnit v polovině prosince. Zeman předem pohrozil vetováním jednoho z kandidátů, jméno neřekl. Podle médií je dotyčným Lipavský. Jurečka věří, že prezident si své výhrady během schůzek vydiskutuje a následně návrhu vyhoví. Pokud by se tak nestalo, bylo by to podle Jurečky porušením Ústavy. Řekl, že v takovém případě by musela následovat, i když to je koalici nepříjemné, kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu. Dodal, že se o tomto postupu bavili jako předsedové koaličních stran. „Nemůžeme, pokud by taková absurdní situace nastala, ale já doufám, že nenastane, říct, že pan prezident se rozhodl nerespektovat Ústavu a zákony této republiky,“ poznamenal. Po odmítnutí jmenovat některého člena vlády by podle Jurečky další kroky následovaly obratem. Mohlo by vás zajímat Kandidát na ministra spravedlnosti Blažek odmítl, že by byl vyšetřován kvůli korupci

Nový kandidát na ministra průmyslu je investor Jozef Síkela, rozhodlo hnutí STAN

Zeman jmenoval Fialu premiérem. Z budky sestavené z plexiskla