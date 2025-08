Pohřeb Jiřího Krampola: Proslov exprezidenta Zemana? "Řečníci už jsou vybraní"

4. 8. 2025 – 6:36 | Magazín | Jana Strážníková

Organizátor není nadšený z možných politických konotací.

Po aféře s nedůstojným hašteřením o tělo a pohřeb zesnulého Jiřího Krampola už víme, že poslední rozloučení nakonec organizuje influencer Tomáš Zajíc, který se přihlásil o pohřeb, když vyšlo najevo, že se ostatní jen dohadují, ale nikdo nepřiložil ruku k dílu.

A kdyby debaty probíhaly ještě o den déle, povinnost herce pohřbít by připadla obci. Díky Zajícovi bude mít Krampol náležitý pohřeb: Proběhne 8. srpna od jedné odpoledne v obřadní síni krematoria v Strašnicích. A ano, můžete přijít také, pohřeb bude otevřen všem.

Kolem detailů ale stále vládl chaos. Skloňovala se třeba možnost, že by na pohřbu mohl promluvit exprezident Zeman: „Vzniká tady plán, že by právě pan prezident Zeman mohl na posledním rozloučení promluvit,“ prohlašoval Zemanův kamarád David Soukup.

O žádném vznikajícím plánu ale neměl tušení sám organizátor akce Zajíc: „S tím pánem jsem mluvil. Bývalý prezident je určitě jako každý jiný vítán, ale žádný jeho projev jsme s panem Soukupem určitě neprobírali. Takový plán opravdu minimálně zatím není. Program posledního rozloučení je stále v jednání. Je to citlivá věc a snažíme se to vymyslet a dohodnout tak, aby šlo o důstojné rozloučení s Jirkou,“ prohlásil před několika dny.

„Pan Zeman ať klidně přijede. Každý je zvaný. Nic proti němu nemám, ale smuteční řečníci jsou již vybraní a program posledního rozloučení se postupně dolaďuje,“ dodal později a dal tím jasně najevo, že s proslovem Zemana se nepočítá.

Sám Krampol by podobné rozhodnutí nejspíš kvitoval s povděkem: Před lety se nechal zlanařit k drobné spolupráci s politiky a tohoto rozhodnutí opakovaně litoval prakticky až do smrti. Zařekl se, že s politikou už nikdy nechce být jakýmkoliv způsobem spojován.

„Zemanovi jsem nikdy nepodkuřoval, i když se známe dlouho. Vlastně z doby, kdy zamlada dělal v Semaforu. Průběžně jsme se vídali. Znám ho jako vtipného a chytrého člověka. To, že teď dělá sem tam nějaké kraviny, to je možné, ale já nejsem politik a nemám právo ho za to odsuzovat. Zařekl jsem se, že se o politiku zajímat nebudu. Když jsem dělal před lety pořad s Paroubkem, byla proti mně vyloženě štvanice, hon na čarodějnice. Proto nechci mít do smrti s politikou nikdy nic společného,“ vysvětlil Krampol již před sedmi lety.